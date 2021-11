코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스닥이 외국인과 기관의 순매도세에 1000선을 내줬다. 간밤 테슬라의 12%대 급락 영향을 받은 국내 2차전지 종목들의 하락세가 두드러졌다.

오전 10시14분 기준 코스닥은 전거래일 대비 1.11%(10.95포인트) 하락한 997.73을 기록 중이다. 이날 지수는 2.09포인트(-0.21%) 내린 1006.59로 출발해 시간이 갈수록 낙폭을 키우며 결국 1000선이 무너졌다.

지수 하락은 2차전지 종목들이 주도하고 있다. 간밤 미국 뉴욕증시에서 테슬라가 12% 급락하며 지난해 9월 이후 14개월 만에 최대 일일 낙폭을 기록한 영향을 받은 것을 보인다. 국내 2차전지 관련주인 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 542,200 전일대비 15,300 등락률 -2.74% 거래량 296,314 전일가 557,500 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인 close 과 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 13,800 등락률 -6.19% 거래량 740,896 전일가 222,800 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인코스피 혼조.. 외인 순매도 전환 close 는 각각 -1.70%, -4.31% 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 4,200 등락률 -4.26% 거래량 1,877,314 전일가 98,500 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향""쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close 와 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 181,700 전일대비 7,800 등락률 -4.12% 거래량 704,208 전일가 189,500 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close 등 게임주 역시 -3.45%, -4.49% 하락해 부진했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,700 전일대비 2,700 등락률 +3.25% 거래량 683,532 전일가 83,000 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인코스피 혼조.. 외인 순매도 전환 close (4.22%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 2,700 등락률 +2.36% 거래량 1,590,619 전일가 114,300 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 펄어비스, 3분기 영업이익 102억원…전년比 74.8%↓코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (1.84%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,900 전일대비 3,300 등락률 +2.85% 거래량 205,672 전일가 115,600 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인코스피 혼조.. 외인 순매도 전환 close (3.98%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,250 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 366,301 전일가 40,350 2021.11.10 10:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 외인 순매도 전환코스피 상승세.. 기관·외인 쌍끌이 순매수화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close (0.74%) 등은 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "간밤 테슬라가 급락하고 여타 전기차 관련 종목군이 부진해 국내 관련 종목들에 부담을 줄 것으로 예상된다"고 말했다.

