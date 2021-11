파라다이스시티, '인조이 메리 크리스마스' 프로모션 시작

12월 24~25일 한정 패키지 운영

디럭스 스위트 객실 1박·부대시설 혜택, 산타 선물 이벤트

오는 15일부터 크리스마스 케이크 사전 예약 시작

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 다가오는 크리스마스 시즌을 앞두고 산타의 깜짝 선물이 포함된 한정 객실 패키지와 크리스마스 케이크 등으로 구성한 '인조이 메리 크리스마스' 프로모션을 실시한다고 10일 밝혔다.

호텔 측은 이번 프로모션에 대해 단계적 일상회복(위드 코로나) 전환을 맞아 크리스마스 연휴를 한발 앞서 준비할 수 있도록 다양한 특전을 담아 마련했다고 말했다.

크리스마스 이브와 당일 이틀간 이용 가능한 '낙!(Knock) 낙!(Knock) 산타 이즈 커밍' 패키지를 한정 판매한다. 디럭스 스위트 객실 1박에 산타의 깜짝 선물과 케이크, 온수풀, 테마파크 등을 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 했다. 호텔은 "선착순 예약을 통해 하루 20객실만 이용 가능한 '산타 선물 전달 이벤트'는 아이들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것"이라고 강조했다. 패밀리 라운지에 아이 선물을 맡기면 신청한 시간에 산타가 객실에 직접 방문해 마술 이벤트와 함께 선물을 전해준다.

객실에서 크리스마스를 즐길 수 있도록 '크리스마스 딸기 트리 케이크'도 기본으로 제공한다. 온더플레이트 조식과 실내외 수영장, 키즈존, 플레이랩, '파라다이스 아트 스페이스' 등 다양한 부대시설 이용 혜택도 누릴 수 있다. 힐링 스파 '씨메르', 실내형 테마파크 '원더박스'도 이용 가능하다.

성탄절 분위기를 완성시켜줄 크리스마스 케이크도 오는 15일부터 12월19일까지 온라인 사전 예약을 진행한다. 제철 딸기를 사용한 '딸기 생크림 케이크'와 '딸기 트리', 통나무 모양의 크리스마스 전통 무스케이크 '부쉬드 노엘' 등 총 3종을 준비했다. 12월1일부터 크리스마스 당일까지 매일 한정 수량만 예약 판매하며, 수령일에 맞춰 '가든카페'에 직접 방문해 픽업하면 된다. 네이버 예약 시 10% 할인해 주며 온라인 사전 예약 마감 후에는 정상가로 판매한다.

이 외 쿠키 하우스 안에 초콜릿과 수제 젤리, 쿠키가 들어간 '진저 하우스'는 가든카페 업장에서만 선보인다. 오는 12월16일부터 25일까지 한정 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr