LG엔솔·고려대, 배터리·스마트팩토리 전공자 키운다

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션과 고려대는 내년부터 배터리-스마트팩토리학과를 만들기로 했다. 학생들은 등록금·장학금을 받고 LG에너지솔루션의 현장 프로젝트에 참여해 산업현장과 연계된 연구를 한다. 이후 학위를 따면 이 회사 취업을 보장받는다.

모집분야는 인공지능(AI)기반 배터리 소재나 차세대 배터리를 개발하는 배터리공학, 스마트팩토리 보안, 디지털트윈·공정해석 등을 연구하는 스마트팩토리 분야로 석박통합과정, 박사과정 지원자를 받는다. 이번에 새 학과를 만든 건 지난해 맺은 산합협력 협약에 따른 결실로 차세대 배터리를 개발할 인력을 확보하는 것을 비롯해 전 세계에 구축할 공장의 설계·운용에 필요한 기술을 뒷받침할 인력을 확보할 것으로 학교 측은 내다봤다.

김흥식 LG에너지솔루션 부사장은 "더 나은 미래를 열어가는 인재양성의 요람이 될 것"이라고 말했다. 정진택 고려대 총장은 "지속가능한 사회를 위한 미래가치를 창출하는 창의적 인재를 기르겠다"고 말했다.

