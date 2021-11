서울 첫 눈 관측…작년보다 30일 빨라

오전 12시까지 약하게 눈이나 비

평년보다 10일 빠르게 관측

[아시아경제 한진주 기자] 서울에서 첫 눈이 내렸다.

10일 기상청은 이날 오전 6시경 서울 송월동 기상관측소에서 이번 겨울 첫 눈이 관측됐다고 밝혔다. 서울의 첫 눈은 작년보다 30일, 평년에 비해 10일 일찍 관측됐다.

이날 서울에서는 낮 12시까지 약하게 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있고, 일부 지역에는 1cm 미만의 눈이 쌓이는 곳이 있다. 쌓이는 눈은 낮 동안 기온이 오르면서 빠르게 녹아 없어질 것으로 예상된다.

서울 외에 인천과 경기 김포, 파주, 양주 등에서도 약하게 눈이 날리는 곳이 있다. 눈구름대가 약 50km/h 속도로 동진하고 있다.

기상청은 "출근시간 수도권에서 영하의 기온을 보이면서 어제부터 내린 눈이나 비가 얼어 도로가 미끄러운 곳이 있어 차량 운행 때 안전거리를 확보하고 교통 안전에 각별히 유의해야한다"고 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr