창원 등 5개 도시 시장, 김부겸 총리에 '2차 공공기관 지방 이전' 건의문 전달

충주·제천·공주·순천·포항·구미·상주·문경·창원 시장, '2차 공공기관 지방 이전 토론회' 개최

'2차 공공기관 지방 이전 촉구 공동건의문'채택

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시 허성무 시장 등 비수도권 9개 도시 단체장이 8일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 '국가경쟁력 제고를 위한 2차 공공기관 지방 이전 토론회'를 열고 '2차 공공기관 지방 이전 촉구 공동건의문'을 채택했다.

이날 토론회는 경남 창원시, 경북 포항시·구미시·문경시·상주시, 전남 순천시, 충북 충주시·제천시, 충남 공주시 등 권역별 9개 도시가 공동주최하고, 지역구 국회의원 14명이 후원했다.

지방소멸의 심각성에 공감하는 지방정부와 정치권 관계자, 전문가 등 60여명이 참석한 가운데 '2차 공공기관 지방 이전 추진 방안'에 대한 심도 있는 논의를 했다.

기조 강연은 前 국가균형발전위원회 위원장인 더불어민주당 송재호 국회의원(제주시 갑)이 '1차 이전 성과평가 및 2차 이전 시사점'을 주제로 진행됐다.

송 의원은 "형평성 원칙이 강조됐던 지난 1차 이전 정책이 지역발전에 일부 이바지했지만, 기관을 전국에 기계적으로 배치하는 방식으로 지역산업과의 관련성 및 혁신 효과가 미흡했다"고 한계점을 지적했다.

그러면서 2차 이전은 이전 공공기관과 이전하는 지역의 산업이 시너지효과를 발휘할 수 있도록 효율성을 달성하는 정책으로 나아가야 한다고 강조했다.

이후 종합토론에서는 '국가경쟁력 제고를 위한 2차 공공기관 지방 이전 방향'이라는 주제로 박민원 창원대 교수, 송우경 산업연구원 대외협력실장, 오병기 광주전남연구원 선임연구위원 등 민관 지역문제 전문가들의 다양한 의견이 오갔다.

이들은 모두 공공기관 이전 후에도 지역이 자립적으로 발전할 수 있도록 지역별 연계성 강화에 방점을 둬 정책의 효과를 높여야 한다는 점에 동의했다.

그러기 위해서는 1차 이전처럼 혁신도시에 집중적으로 배치하는 방식을 지양하고 개별이전을 확대해야 한다고 주장했다.

허 시장, 이상천 제천시장, 김정섭 공주시장, 강영석 상주시장, 고윤환 문경시장은 이날 국회에서 김부겸 국무총리를 방문해 건의문을 직접 전달했다.

그 자리에서 시장단은 "지방 도시가 저출산과 고령화, 주력산업 쇠퇴와 일자리 감소, 지방대 위기와 지역혁신기반 약화 등 총체적 위기 상황에 직면했다"며 "나날이 심화하는 수도권 집중화 현상을 근본적으로 해결할 수 있도록 조속한 공공기관 지방 이전의 시행이 필요하다”고 호소했다.

허 시장은 "지금은 전례 없는 지방소멸이라는 위기 앞에 놓여 있지만, 오늘 주신 전문가분들의 고견과 정치권 관심으로 9개 도시는 280만 시민을 대표해 반드시 2차 공공기관 지방 이전을 통해 대한민국 균형발전의 완성을 위해 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr