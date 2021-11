LG전자 "올레드TV, 북미·유럽·호주 등 14개국 소비자매체 성능평가 1위"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 연말 성수기를 앞두고 올레드 TV가 주요 글로벌 시장에서 최고 TV로 잇따라 선정됐다고 7일 밝혔다.

LG전자에 따르면 LG 올레드 TV는 전 세계 14개국 소비자매체의 TV 성능평가에서 1위를 차지했으며 올해 선보인 차세대 올레드 TV ‘LG 올레드 에보’는 유럽 7개국 소비자 매체에서 모두 최고 점수를 받았다.

LG 올레드 에보는 프랑스 소비자매체 '크슈아지르'가 264개 TV 제품을 대상으로 진행한 평가에서 16.2점으로 최고점을 받았다. 올레드 에보를 포함한 LG 올레드 TV 9개 제품이 상위권을 휩쓸었다. 덴마크 소비자매체 '탱크'도 LG 올레드 에보에 대해 "뛰어난 색상, 훌륭한 명암비와 사운드 등 좋은 TV가 갖춰야 할 모든 것을 갖췄다"면서 최고 평점인 80점을 부여했다.

이 외에도 LG 올레드 TV는 미국, 호주, 영국, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스웨덴, 포르투갈, 스페인, 체코, 벨기에, 핀란드 등의 소비자매체가 실시한 TV 성능평가에서도 모두 최고 평가를 받았다고 LG전자는 소개했다.

해외 유력 매체인 미국 IT 전문매체 BGR도 LG 올레드 에보를 올해 최고의 TV 가운데 최고 TV로 선정했다. 영국의 IT 전문매체 트러스티드리뷰는 "LG 올레드 에보는 뛰어난 화질은 물론, 우아하면서도 슬림한 디자인과 뛰어난 게이밍 성능까지 갖춘 제품"이라며 올해 매체가 선정한 최고의 TV로 꼽았고, 영국 IT 전문매체 테크레이더도 LG 올레드 에보를 올해의 TV로 선정했다.

LG전자 HE연구소장 남호준 전무는 "한층 더 진화한 LG 올레드 TV의 차별화된 성능과 고객 신뢰를 기반으로 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr





