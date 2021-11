국민의힘 대선후보 된 윤석열…"공정과 정의를 다시 세우겠다"(종합)

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘 대선후보로 선출된 윤석열 전 검찰총장은 5일 "공정과 정의를 다시 세우겠다"고 약속했다.

윤 후보는 이날 국민의힘 대선후보로 선출된 뒤 수락연설을 통해 이같이 말했다. 그는 "우리 사회가 공정과 상식에 입각해서 돌아가고 있다는 것에 대한 믿음, 그 신뢰라는 사회적 자본이 우리 사회의 많은 문제를 해결하고 우리 사회의 성장과 번영을 이루는 토대가 된다"면서 "곳곳에 둥지를 튼 권력의 새로운 적폐, 부패의 카르텔을 혁파하겠다"고 밝혔다.

그는 "반칙으로 결과가 왜곡되는 사회는 도전과 노력을 죽게 만드는 사회가 된다"면서 "기득권의 세습을 차단하여 끊어진 계층이동의 사다리를 다시 잇겠다"고 강조했다

윤 후보는 "국민통합의 나라를 만들겠다"면서 "문정권(문재인 정권)은 이 나라를 이념으로, 국민 편가르기로 분열시켰다"며 "진보의 대한민국, 보수의 대한민국이 따로 있을 수 없다"고 밝혔다.

그는 "저를 정치로 부른 국민들의 뜻을 늘 가슴에 새기고 있다"며 "정치권 눈치 안보고, 공정한 기준으로 사회 구석구석 만연한 특권과 반칙을 바로 잡으라는 명령"이라고 밝혔다.

윤 후보는 검찰총장을 물러나 정치에 뛰어들어 제1야당의 대선후보가 된 소회도 밝혔다.

그는 "‘사람에 충성하지 않고 국민에만 충성한다’는 신념으로 살아왔다"며 "공직자는 늘 국민을 대할 때 정직해야 한다는 그 원칙을 가지고 뚝심 있게 걸어왔다"고 언급했다. 이어 "저의 경선 승리를 이 정권은 매우 두려워하고, 뼈아파할 것"이라며 "조국의 위선, 추미애의 오만을 무너뜨린 공정의 상징이기 때문"이라고 언급했다.

윤 전 총장은 "이 정권은 집요할 정도로 저를 주저앉히고자 했다. 저 하나만 무너뜨리면 정권이 자동 연장된다고 생각하고 2년 전부터 탈탈 털었다"면서 "어떤 정치공작도 저 윤석열을 무너뜨릴 수 없다"고 말했다. 그는 "윤석열은 이제 한 개인이 아니라 공정과 정의의 회복을 바라는 국민의 염원이 되었기 때문"이라고 강조했다

그는 성장과 복지, 문화 강국, 창의성 교육, 든든한 안보 체제 구축 등도 약속했다.

대통령으로서 리더십 구상도 밝혔다. 그는 경청과 소통, 책임지는 대통령, 원칙과 소신에 기반한 진정성, 권한을 남용하지 않는 대통령 등을 제시했다.

이외에도 윤 후보는 경선에 패한 홍준표 국민의힘 의원과 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주도 지사 등의 공약을 언급하며 "경선에 끝까지 함께 하신 세 분의 꿈과 비전, 제가 받들겠다"고 약속했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr