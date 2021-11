NH투자증권, 유튜브 채널 ‘투자로그인’ 구독하고 경품 받으세요

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 유튜브 채널 ‘투자로그인’의 신규 콘텐츠인 ‘주린이를 위한 시크릿투어, 창희적 투자’ 첫방을 기념해 구독 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다. 채널 구독 후 이벤트 영상에 응원 댓글 또는 궁금한 기업을 남기고 이벤트 신청을 하면 신청 고객들 중 추첨을 통해 경품을 지급한다. 이벤트 기간은 오는 11일까지다.

NH투자증권은 기업탐방 예능 콘텐츠인 ‘창희적 투자’를 오픈하면서 이를 기념하는 이벤트를 진행한다. 지난 5월 공식 유튜브 채널명을 ‘NH투자증권’에서 ‘투자로그인’으로 변경하고 유튜브 채널을 고객관점에서 전면 리뉴얼했다. ‘창희적 투자’는 주식투자 8년 차인 개그맨 남창희와 17년 차 증권맨인 박지훈 NH투자증권 차장이 초보 투자자들이 가장 궁금해하는 기업을 직접 찾아, 생생한 투자정보를 전달한다.

‘창희적 투자’ 1화에서는 최근 골프 열풍으로 인해 주가가 급등한 골프존을 찾아가 추가적인 성장 가능성을 낱낱이 파헤쳤으며, 2화에서는 우주항공 관련주로 주목받고 있는 인텔리안테크를 찾아가 직접 공장을 탐방했다. 기존의 증권사 기업리포트와는 달리 직접 회사를 찾아 생생한 기업정보를 전달하면서 일반 투자자에게 호평을 받고 있다.

경품은 아이폰13Pro(1명), 애플워치 7세대(3명), 에어팟 Pro(5명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(1000명)이다.

‘투자로그인’은 김가영 아나운서가 초보 투자자들이 주식거래 시 궁금해 하는 질문에 대해 60초 이하의 짧은 영상으로 쉽고 재미있게 설명해주는 ‘60초 투자꿀팁’을 새롭게 업로드 하는 등 다양한 콘텐츠를 지속적으로 제공할 예정이다.

김두헌 NH투자증권 Digital영업본부장은 “최근 금융권에서 중요한 투자자로 떠오른 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 올바른 방법으로 자산형성을 할 수 있도록 정보를 제공하려 노력하고 있다”며 “이번 구독이벤트를 통해 투자를 처음 시작하는 초보투자자들에게 투자의 길잡이가 되는 채널로 자리 잡길 바란다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr