[특징주]한창제지, 친환경 바람에 활로 모색…종이컵 230억개 중 5% 재활용

한창제지가 강세다. 친환경 제품에 대한 관심이 커지면서 생분해성 바이오 매스 원료를 활용한 친환경 식품용기를 생산·유통하는 한창제지에 대한 관심이 커진 것으로 보인다.

4일 오후 2시23분 한창제지는 전날보다 4.62% 오른 2150원에 거래되고 있다.

한창제지는 국내 최초로 옥수수에서 추출한 자연물질(PLA, Polylatic acid)을 사용해 친환경 종이컵 '에코피스컵'을 개발했다. 기존 종이컵은 표면에 입힌 폴리에틸렌(PE)이 자연분해되지 않는데 비해 PLA로 코팅한 에코피스컵은 100% 자연분해된다. 정부의 탈플라스틱 및 탄소중립 정책 소식에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

국내 증시에서 친환경에 대한 관심이 커지고 있다. ESG(환경·사회·지배구조)가 국내 기업 환경에 큰 영향을 주면서 친환경 소재를 도입하려는 움직임이 거세지고 있다.

한창제지는 인류의 건강과 환경 보호를 위해 생분해성 바이오 매스 원료를 활용한 친환경 식품용기를 생산·유통하고 있다. Greenus는 한창제지의 친환경 브랜드로서 엄격한 품질 관리와 국내·해외의 각종 인증을 통과했다. 한창제지가 선보인 종이컵은 미생물에 의한 100% 퇴비화 가능하고 미국 생분해성 인증(BPI - Biodegradable Products Institute)을 취득했다. 유럽 친환경 인증 (Seedling)도 취득하고 미국 식품 안정성 통과(FDA)도 마쳤다.

환경보호 시민단체인 자원순환사회연대에 따르면 국내 연간 종이컵 사용량은 230억개이며 종이컵 재활용률은 5% 이하라고 발표했다. 기존 일회용 종이컵은 내수성을 위해 컵 내부에 폴리에틸린(PE) 코팅 작업을 하기 때문에 분리 배출이 되지 않아 매립되거나 소각된다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr