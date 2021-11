위지윅, 드라마·예능 제작사 ‘얼반웍스’ 인수…“콘텐츠 밸류체인 강화”

[아시아경제 유현석 기자] 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 28,700 전일대비 200 등락률 -0.69% 거래량 705,302 전일가 28,900 2021.11.03 14:10 장중(20분지연) 관련기사 “맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생! 다가올 가상현실·돌아올 예전 일상…"성장과 회복에 투자하라"[실전재테크] [클릭 e종목] "컴투스, 가격과 상황 주시할 시기" close (위지윅)가 드라마·예능 제작사 ‘얼반웍스’를 인수했다고 3일 밝혔다.

얼반웍스는 2009년 설립된 이래 SBS ‘런닝맨’, CJ ENM ‘렛미인’을 시작으로 지상파와 종편 방송 프로그램 및 OCN ‘나쁜녀석들’, KBS ‘라디오로맨스’, tvN ‘블랙독’ 등 웰메이드 드라마를 제작해 온 종합 콘텐츠 제작사다.

최근 STATV ‘아이돌 리그’, ‘타임아웃’, LG 헬로비전 ‘우리동네 클라쓰’등 다수의 트렌디한 예능 프로그램을 제작하고 있다. 특히 ‘베트남 런닝맨 시즌 1’의 경우 3억7000만 뷰의 조회수와 동시간 시청률 1위를 기록하는 등 베트남을 대표하는 예능 프로그램으로 등극한 바 있다.

현재 글로벌 OTT에서 방영될 예정인 총제작비 300억 규모의 텐트폴 드라마를 필두로 주목할 만한 드라마 및 예능 콘텐츠 라인업을 확보 중이다. 얼반윅스는 양질의 콘텐츠를 다작할 수 있는 역량과 인프라를 갖추고 있어 향후 위지윅의 종합 콘텐츠 제작 밸류체인 내에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

얼반웍스는 기존 콘텐츠 제작 외에 엔터테인먼트와 마케팅 대행으로 사업영역을 확장해 나가고 있다. 얼반웍스의 대표 아티스트로 ‘아이즈원’ 출신의 김민주는 연기자로 전환해 배우로서 활동영역을 넓혀 나가고 있다. 이외에도 tvN ‘갯마을 차차차’로 이름을 알린 성태, EBS ‘하트가 빛나는 순간’의 주연 오재웅까지 신인 아티스트들을 위해 아낌없는 지원과 노력을 쏟고 있다

.

최근에는 배우 주지훈을 전속모델로 발탁한 ‘헬스앤뷰티’에 모델 계약에서부터 CF제작, 매체 광고 집행까지 종합 광고대행을 진행 중이다. 또 SBS ‘런닝맨’, JTBC ‘인더숲 BTS편 시즌 2’, KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’, tvN ‘간 떨어지는 동거’ 등과 같이 예능 및 드라마에 ‘제주·한국관광공사’, ‘이성당’, ‘글램팜’, ‘티머니’ 등의 다양한 기업들과 PPL을 진행하며 마케팅 사업에서도 활발한 성장세를 이어 가고 있다.

자회사 ‘얼반웍스뉴미디어’에서는 웹콘텐츠 기획 및 제작 역량을 바탕으로 e-커머스사와 활발한 업무협약을 통해 수익형 콘텐츠를 제작함으로써 2차 수익창출 사업모델도 구축하고 있다. 이를 통해 향후 위지윅이 진행할 커머스 사업에서도 한 축을 담당할 것으로 전망된다.

위지윅 관계자는 “얼반웍스는 예능, 드라마 제작뿐 아니라 뉴미디어, 엔터, 마케팅 사업에 이르기까지 다양한 사업영역에서 퍼포먼스를 발휘하는 회사”라며 “이번 인수를 통해 위지윅과 컴투스가 보유한 콘텐츠 제작 및 뉴미디어 밸류체인에 깊이를 더할 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “이르면 연내 모회사 컴투스, 얼반윅스와 함께 디지털 공간사업도 진행할 예정”이라며 “얼반윅스 인수 직후부터 빠르게 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr