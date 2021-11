"숙박비 부담 없는 강원여행"‥ 강원도, '숙박대전' 통 큰 할인

도 내 9000여 숙박시설 대상 최대 5만 원 특별 할인 쿠폰 지원

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "대한민국 숙박대전 '지역편' 프로모션에 추가 할인 혜택을 지원한다"고 1일 밝혔다.

도에 따르면, 도 내 숙박시설 9000여 곳을 대상으로 정부지원금 3만 원과 강원도 지원금 2만 원을 더해 총 5만 원 할인한다.

이날부터 오는 3일까지 온라인 여행사(OTA) 채널에서 7만 원 초과 숙박 상품을 예약하면 특별 할인쿠폰(최대 5만 원)을 발급하며, 숙박 입실은 9일부터 30일까지 할 수 있다.

온라인 여행사는 11번가·야놀자·여기어때·웹투어·인터파크·G마켓·타이드스퀘어(투어비스, 프리비아)·트리플·티몬 등이다.

1인 1매, 중복 사용할 수 없으며, 익일 07시까지 미결재한 쿠폰은 소멸하고, 소멸한 수량은 10시부터 재발급한다.

이번 프로모션에는 강원도를 비롯해 경기·인천·세종·충남·경북·경남·울산·부산·대구가 참여한다.

총 7만여 개 숙박시설에 8만 장의 할인쿠폰(약 40억 원)을 지원, 이달 중 국내 여행을 계획하는 국민은 누구나 이용할 수 있다.

앞서 지난해 강원도 쿠폰 소진율은 서울을 제외한 지자체 중 1위를 기록했다.

한편 도는 이날부터 중소기업·민간단체·소상공인 등 전국 근로자를 대상으로 도 내 여행상품 6000여 개에 대해 50% 할인(최대 5만 원) 지원하는 '근로자 휴가 지원사업'도 추진해 관광객 유입 시너지 효과를 낸다는 방침이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr