한솔제지-노루페인트, "나노셀룰로오스 적용" 친환경 페인트 개발 협력

[아시아경제 김종화 기자] 국내 최대 종합제지사 한솔제지와 국내 대표 페인트 전문기업 노루페인트가 지속 가능한 친환경 페인트 개발 협력에 나선다.

한솔제지는 1일 서울 중구 한솔제지 본사에서 한철규 한솔제지 대표와 조성국 노루페인트 대표 등이 참석한 가운데 'ESG경영 강화를 위한 친환경 페인트 개발 협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지속 가능한 미래를 만들고자 ESG 경영을 강화하고 있는 양사의 의지가 일치하면서 추진됐다. 양사는 앞으로 페인트에 적용 가능한 친환경 첨가제 개발 및 생산 등의 과정에서 긴밀한 협력 관계를 구축하고, 한솔제지의 친환경 신소재 나노셀룰로오스 '듀라클(Duracle)'을 활용할 예정이다.

펄프에서 유래한 나노셀룰로오스는 나무의 주성분인 셀룰로오스를 10억분의 1 크기로 나노화한 물질로, 페인트에 적용 시 기존 석유화학유래 첨가제를 대체해 페인트의 친환경성 및 작업성 등을 높일 수 있다.

특히 ▲점도 향상을 통한 흐름 방지 ▲균일한 분사가 가능하게 해 스프레이 작업성 향상 ▲표면강도 개선을 통한 도막 깨짐 방지 ▲장기간의 분산 안전성 부여 등을 통해 페인트 사용자의 효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

한솔제지는 2018년 국내 최초로 나노셀룰로오스 생산 체제를 구축해 상용화에 속도를 내고 있으며 페인트, 코팅제, 폴리우레탄, 고무 등 적용 범위를 확대해나가고 있다.

노루페인트는 바이오 유래 성분으로 원료를 대체하고자 2년 넘게 35종 이상의 식물성 원료를 배합하며 실험을 지속해왔으며, 지난 8월 국내 최초로 노루페인트의 대표 제품 2종(에코바이오우레탄라이닝, 팬톤 우드&메탈)이 미국 농무부 바이오 소재 기반 인증(USDA)을 받았다.

노루페인트는 이번 한솔제지와의 협약을 비롯해 다양한 제조기업과도 협업하고 있다. 바이오도료 활용 제품군을 휴대폰, 자동차, 가구 등으로 확대해나갈 예정이며, 친환경 원료를 지속적으로 발굴해 건축용 페인트부터 일반 산업용 페인트까지의 제품군을 고객들에게 선보일 예정이다.

한철규 한솔제지 대표는 "이번 협약을 통해 한솔제지의 친환경 소재 사업에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다"면서 "양사 기술력의 시너지를 통해 지속 가능한 원료 소재 개발을 위한 긴밀한 협조를 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

조성국 노루페인트 조성국 대표이사는 "양사가 갖고 있는 ESG 경영 철학을 바탕으로 활발한 기술협력을 통해 개발 역량 향상과 함께 지속 가능한 사업 기회를 확대해 나갈 것으로 기대한다"면서 "앞으로 노루페인트는 한솔제지와 함께 자연과 인간이 함께 지속할 수 있는 환경을 만들기 위한 연구를 통해 페인트업계 ESG경영을 선도해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr