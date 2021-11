신한금융, 'BNP파리바 카디프손보' 인수계약 체결

손보사 인수로 종합금융그룹 포트폴리오 완성

디지털 손보 시장으로의 영역 확대·新 서비스 제공

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주는 지난 29일 프랑스 BNP파리바 그룹과 'BNP파리바 카디프손해보험'의 주식매매계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

신한금융은 이날 주식매매계약을 통해 그룹간 전략적 제휴 관계를 맺으며 조인트벤처(JV)사업을 추진하던 BNP파리바 카디프손해보험 지분 94.54%를 인수하며 본격적으로 손해보험 시장에 진출하게 됐다.

BNP파리바 카디프손보는 자동차 보험 시장에서 특별한 사업영역을 가진 손보사로 기업간기업·소비자(B2B2C) 중심의 파트너십 사업모델과 상품전략, 언더라이티(UW), 리스크 관리 및 안정적인 자산운용 전략이 강점이다.

신한금융은 이번 손보사 인수를 통해 그룹사 간 다양한 시너지를 기대할 수 있게 됐다. 최근 통합 출범한 신한라이프와의 보험사업 경쟁력 강화 관점에서 적극적인 협업을 추진할 예정이다.

또한 신한금융이 보유하고 있는 온·오프라인 채널과 다양한 고객 데이터를 기반으로 고객들에게 새로운 복합금융 상품과 서비스를 제공할 계획이다.

특히 신한금융그룹은 BNP파리바 카디프손보에 대한 적극적인 지원으로 현재의 사업영역을 더욱 공고히 할 뿐만 아니라, 디지털 스타트업 등외부와의 다양한 협업을 통해 기존에 없는 새로운 디지털 손해보험사를 선보일 방침이다.

신한금융 관계자는 "신한금융은 과거 성공적인 인수합병(M&A)를 통해 국내 금융시장에서 독보적인 성장을 한 역사를 가지고 있다"며 "이번 손보사 인수를 통해 종합금융그룹 포트폴리오 완성과 함께, 그룹사간의 시너지를 통한 새로운 고객 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

