NH농협손보, 본인인증으로 셀프 보장분석 서비스 가동

[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 온라인으로 고객이 가입한 보험의 보장을 스스로 진단할 수 있는 보장분석 서비스를 운영한다고 1일 밝혔다.

셀프보장분석 서비스는 농협손해보험 홈페이지나 모바일 애플리케이션을 통해 총 38개의 보장을 상세하게 분석, 부족한 보장을 보완하기 전과 후를 한눈에 비교해준다.

고객이 본인 인증시 가입 정보는 물론 타 보험사 가입 내역을 한 번에 확인할 수 있다. 또 고객의 가입 수준을 점수로 제공하고, 보장 항목별 필요한 적정 가입금액도 제시하여 본인의 보장금액의 과부족을 진단할 수 있다.

최창수 농협손보 대표는 "디지털 서비스의 경쟁력 강화는 당사의 최우선 과제"라며 "고객이 체감할 수 있는 혁신적인 디지털 서비스 제공을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

