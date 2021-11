'신규 개편' 우체국보험앱 다운로드하면 커피 쿠폰

1일부터 편리성 높이기 위해 개편 단행

3일부터 30일까지 다운로드 및 인증 고객에 사은품 제공

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 1일 보험 서비스를 모바일에서 고객이 더 편리하게 이용할 수 있도록 우체국보험 앱 사용자화면 등 환경을 개편했다.

이번 우체국보험 앱 개편은 우체국보험 계약자의 대다수가 40대 이상임을 고려해, 전 고객층에서 사용해도 불편이 없는 사용자환경 조성에 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 앱 가독성이다. 단순하지만 직관적인 디자인 및 UI·UX 적용, 메뉴 재구성과 콘텐츠 시각화 등으로 고객이 원하는 정보를 쉽게 알아볼 수 있도록 했다. 기능도 대폭 개선해 편의성을 높였다. 고객이 앱을 실행하면 로그인 화면으로 바로 이동할 수 있도록 했고 메인화면에 사용량이 많은 메뉴를 전면 배치했으며 메뉴 및 상품 키워드 검색 기능 등도 추가했다.

또 앱 대표 컬러, 시작화면 이미지, 주요메뉴 위치 등을 우체국예금 앱(우체국 스마트뱅킹)과 통일해 우체국 예금·보험 모바일 서비스 간의 사용 일관성도 확보했다.

기념 이벤트도 실시해 앱 다운로드 또는 업데이트를 인증한 고객에게는 오는 3일부터 30일까지 모바일 커피 쿠폰을 지급할 예정이다.

