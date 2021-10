[아시아경제 권재희 기자] 1일 오전 6시14분께 일본 이바라키현 미토 북동쪽 19㎞ 지점에서 규모 5.2의 지진이 일어났다.

일본 기상청은 지진의 진원 깊이는 약 60㎞로, 쓰나미 발생 우려는 없다고 밝혔다.

이 지진으로 인접한 후쿠시마현 등에서는 최고 진도 4의 흔들림이 관축됐다. 도쿄에서도 비교적 강한 진동이 감지됐다.

일본 기상청의 자체 등급인 진도 4는 전등 줄이 크게 흔들리고 대부분의 사람들이 진동으로 놀라는 수준이다.

이번 지진으로 인한 피해 사례는 아직 보고되지 않았다.

통상 일본에서는 규모 5 수준의 지진이 일어나고 있다.

