외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매도세를 지속했다. 코스피에서는 매수세로 돌아섰다.

24일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 18일부터 22일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1147억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 600억원을 사들인 반면 코스닥시장에서는 1747억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 14,000 등락률 +1.94% 거래량 236,292 전일가 723,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…韓 배터리 3사, 5년후 美서만 전기차 400만대치 배터리 만든다는데… close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1992억원 순매수했다. 뒤이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 1,985,417 전일가 128,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close 를 865억원 사들였다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 2,200 등락률 +2.28% 거래량 1,962,833 전일가 96,300 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [Biz 뷰] 보름 남은 데드라인…美 반도체 정보요구, 막판까지 눈치보는 기업들삼성·KT·SK·포스코, 디지털인재 年3100명 육성…12월부터 직업훈련코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close (791억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 8,395,448 전일가 70,200 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [Biz 뷰] 보름 남은 데드라인…美 반도체 정보요구, 막판까지 눈치보는 기업들“전작과 유사할까?” 삼성 태블릿PC '갤럭시 탭S8' 렌더링 등장코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close (775억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 2,000 등락률 +0.90% 거래량 300,676 전일가 223,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 "SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요?임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!"SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요? close (616억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 675,792 전일가 83,600 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close (578억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 362,676 전일가 207,500 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 현대차 노사, 울산 지역 학교 교육 인프라 지원코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도… close (536억원), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 50,000 전일대비 500 등락률 +1.01% 거래량 998,742 전일가 49,500 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [특징주]JYP Ent., 3분기 실적 기대감에 신고가[클릭 e종목] "100만장 돌파 스트레이키즈…JYP 3Q 호실적 전망"올해 음반 판매량 6500만장 전망…엔터주 기대감↑ close (535억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 229,884 전일가 257,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 위드 코로나…밀린 해외출장 나서는 총수들SK지오센트릭, 폐플라스틱 재활용해 화학제품 만든다삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株 close (512억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 200 등락률 +0.35% 거래량 1,476,494 전일가 57,400 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[클릭 e종목]KB금융, 기대 이상의 이자이익과 자산건전성KB금융, 3Q 매출 16.4조원…전년비 56% 증가 close (362억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 7,500 등락률 -2.41% 거래량 414,221 전일가 311,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 삼성·KT·SK·포스코, 디지털인재 年3100명 육성…12월부터 직업훈련포스코, 실리콘밸리에서 수소·배터리·신소재 스타트업 찾는다3분기 어닝시즌, 기대보다 불안한 시선 close )였다. 외국인은 지난 주 포스코를 1003억원 순매도했다. 이어 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 500 등락률 -0.32% 거래량 359,276 전일가 157,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]달라진 삼성전기 "주가하락은 비중확대의 기회"삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 를 897억원 팔았다. 이밖에 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 500 등락률 -2.16% 거래량 11,669,246 전일가 23,100 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 원전주 다시 갑니다! 10月 주목해야할 NEW 황금주!원전주 다시 갑니다! 10月 주목해야할 NEW 황금주!두산, 임직원 '착한 걷기'로 사회공헌 나선다 close (786억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 300 등락률 -0.47% 거래량 942,101 전일가 64,500 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만 close (695억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 653,922 전일가 60,200 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株[클릭 e종목] "카카오뱅크, 어쨌든 은행…규제와 보호예수 해제 주시해야"'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close (601억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 9,000 등락률 +1.45% 거래량 98,729 전일가 619,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[클릭 e종목]"엔씨소프트, 리니지W로 주가 반등 모멘텀 만들 것" close (587억원), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 194,900 전일대비 2,900 등락률 -1.47% 거래량 1,178,926 전일가 197,800 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close (451억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 14,000 등락률 +4.70% 거래량 629,676 전일가 298,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 "분할 전 사자" 개미들 SK텔레콤 줍줍“AI가 레시피 추천한다” SK텔레콤, 주방TV에 '누구' 접목톡톡 튀는 이통사 마케팅…MZ세대 벽 '무너'졌네 close (451억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 413,000 전일대비 1,700 등락률 +0.41% 거래량 361,299 전일가 411,300 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close (441억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 308,893 전일가 178,000 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일SK아이이테크놀로지, 폴란드 자회사에 3000억원 규모 출자 close (414억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 귀환을 위한 환경이 조성되고 있다는 의견이다. 변준호 흥국증권 연구원은 "외국인 투자자들의 공격적인 매도 흐름은 지난 주 중반 이후로 일단락된 모습인데 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 테이퍼링(자산매입축소)이 시사된 그 시점 이후"라며 "이로 인해 11월 FOMC에서의 테이퍼링이 기정사실화됐고 달러 강세는 피크아웃하는 모습을 보이고 있다"고 분석했다. 에너지 가격이 안정화될 경우 외국인 자금이 본격적으로 유입될 것으로 기대된다. 변 연구원은 "에너지 가격 상승 우려가 지속되고 있어 외국인의 매도 흐름이 일단락됐을 뿐 아직 본격적으로 코스피를 매수한다고 보기에는 이르다"면서 "에너지 가격 상승에 따른 코스피의 단기 조정 가능성이 열려 있으나 아시아 내 코스피의 과도한 증시 부진 상황을 감안할 때 외국인의 적극적 매도에 따른 가격 조정 가능성은 높지 않다"고 말했다. 이어 그는 "오히려 에너지 가격 안정화 기대감이 나타날 경우 외국인 투자자들의 아시아 증시 포트폴리오 조정 상 코스피로 자금이 유입될 가능성이 높다"고 덧붙였다.

