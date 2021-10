[갤럭시 언팩 파트2]'메종키츠네' 입은 워치4·버즈2… “웨어러블에 패션·음악 더하다”

삼성전자, '갤럭시 워치4·버즈2 메종키츠네 에디션' 공개

메종키츠네와 디자인 콜라보… '문락 베이지' 색상에 폭스 로고 적용

21일 국내 예약판매 진행… 워치4 46만원·버즈2 29만원

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 10,151,638 전일가 70,600 2021.10.20 15:30 장마감 관련기사 [갤럭시 언팩 파트2]“맞춤형 폴더블폰” Z플립3 비스포크 에디션… 130만9000원쉬어가는 코스피…3000대 약보합 마감미래에셋증권, ELW 245개 종목 신규 상장 close 가 20일 '삼성 갤럭시 언팩 파트2(Samsung Galaxy Unpacked Part 2)' 행사를 온라인으로 개최하고, 프랑스 패션 브랜드이자 음반 레이블인 '키츠네(Kitsun?)'와 협업한 '갤럭시 워치4·버즈2 메종키츠네 에디션'을 공개했다.

는 이날 행사에서 이번 협업을 위해 특별히 제작된 '문락 베이지(Moonrock Beige)' 색상과 메종키츠네의 '폭스(Fox)' 로고가 적용된 워치, 워치 스트랩, 워치페이스, 이어버드, 충전 케이스 등을 선보였다.

길다스 로액 메종키츠네 공동설립자는 "메종키츠네의 독특한 스타일과 폭스 로고를 삼성 갤럭시 웨어러블 디자인에 도입하게 돼 기쁘다"며 "메종키츠네 폭스가 우주를 여행하는 상상을 새로운 문락 베이지 색상과 섬세한 디자인 요소로 표현하는 과정이 매우 즐거웠다"고 말했다.

손목 위 스마트 패션의 완성 '워치4'...패션과 음악의 새로운 경험 '버즈2'

'갤럭시 워치4 메종키츠네 에디션'은 폭스 모양의 펀치홀과 섬세한 문양이 새겨진 문락 베이지 색상의 스트랩이 특징이다. 또한 메종키츠네 글자가 새겨진 '스타더스트 그레이(Stardust Gray)' 색상의 스트랩이 추가로 제공돼 사용자의 스타일에 맞게 스트랩을 번갈아 사용할 수 있다.

'갤럭시 버즈2 메종키츠네 에디션'은 문락 베이지 색상의 이어버드와 메종키츠네 폭스 헤드 로고가 새겨진 스타더스트 그레이 색상의 가죽 충전 케이스로 구성돼 있다. 좌우 이어버드에는 우주를 여행하는 메종키츠네 폭스의 머리와 꼬리 부분이 각각 디자인돼 있는 것이 특징이다. 아울러 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)과 프리미엄급 음질 등 몰입감 있는 사운드 기능 역시 지원한다.

구매고객에 전용 배경화면·음악 플레이리스트 제공

는 이번 협업 제품 구매 고객에게 전용 배경화면과 음악 플레이리스트 등을 제공한다. 제품 구매 고객들은 워치4 메종키츠네 에디션이 제공하는 NFC 카드와 버즈2 메종키츠네 에디션이 제공하는 NFC 칩이 내장된 충전 케이스를 삼성 스마트폰에 태그하면 메종키츠네 전용 테마를 스마트폰 배경화면으로 사용할 수 있다.

또한 메종키츠네의 음악 레이블인 '키츠네 뮤직(Kitsun? Musique)'은 이번 협업을 기념해 특별히 큐레이션한 음악 플레이리스트를 제작해 와 메종키츠네 홈페이지 등을 통해 선보인다.

최승은 무선사업부 마케팅팀장(전무)은 "이번 메종키츠네 에디션은 많은 사랑을 받고 있는 최신 갤럭시 웨어러블 제품과 메종키츠네의 즐거운 협업을 통해 탄생했다"며 "기술에 패션과 음악을 접목해 소비자들이 더욱 즐겁고 건강한 라이프스타일을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

21일 국내 예약판매 진행… 워치4 46만원·버즈2 29만원

워치4·버즈2 메종키츠네 에디션은 한국을 포함한 글로벌 일부 시장에서 온라인 선착순 방식으로 한정 판매된다. 국내에서는 오는 21일 오전 9시부터 홈페이지와 갤럭시 캠퍼스 스토어, 삼성물산 공식 패션몰(SSF SHOP)에서 예약판매가 진행되며, 제품은 11월10일 이후부터 순차적으로 배송될 예정이다.

워치4 메종키츠네 에디션은 지난 8월 출시한 '갤럭시 워치4' 40mm 모델 타입 제품으로 가격은 46만원이며, 버즈2 메종키츠네 에디션은 29만원이다. 제품에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr