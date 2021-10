휴온스, 갱년기 여성 치료용 조성물 국내 특허 취득

[아시아경제 이선애 기자] 휴온스는 갱년기 여성의 안면홍조, 손발저림 등을 예방·개선하는 치료용 조성물에 대한 국내 특허를 취득했다고 20일 공시했다.

회사 측은 “상기 특허는 전용 실시권을 체결한 한국식품연구원 단독 특허와는 별개로 권리확장을 위해 갱년기 특정 증상에 대한 권리 범위를 확보한 2건의 특허”라고 설명했다.

