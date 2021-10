IBK투자증권, ESG협의회 신설… "지속가능한 경영 추진"

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 지속 가능하고 일관성 있는 ESG경영 실천을 위해 대표이사 직속 기구로 ‘ESG협의회’를 신설했다고 20일 밝혔다.

‘ESG협의회’는 전사 단위의 협의체로 ESG경영 전략과 정책 수립 및 사업추진, ESG 경영 내재화와 각 부문의 ESG활동을 지원하는 역할을 한다. 경영총괄 부사장(COO)이 의장을 맡고 각 사업부문의 담당 임원이 위원회를 구성한다.

중점 사업으로 △탄소배출권 시장참여 및 친환경 투자 확대 △미래의 주역인 청년을 지원하기 위한 사업 및 사회공헌활동 전개 △금융소비자보호 인프라 강화 등 의미있는 활동을 추진할 예정이다. 추후 이사회 산하 ESG 위원회를 설립하고, 주기적으로 추진현황 점검과 계획 수립을 통해 실행력을 높일 계획이다.

IBK투자증권 관계자는 '글로벌 경영 트렌드에 발맞춰 건전한 지배구조를 확립하고 주주가치 제고, 사회 및 환경 문제에 적극적으로 나설 것'이라며 'IBK기업은행 및 금융그룹 ESG 추진협의회와 협업을 강화해 시너지를 창출할 계획'이라고 말했다.

