中 인민은행 "헝다 위험, 금융 확산 가능성 통제 가능하다"

[아시아경제 김유리 기자] 중국 당국이 헝다그룹 위기의 시장 확산에 대한 우려에 "헝다 문제가 금융업 전반으로 확산할 가능성은 통제 가능하다"는 입장을 밝혔다.

15일 중국 증권시보에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행의 쩌우란 금융시장국 국장은 이날 올해 3분기 금융 통계 데이터를 발표하는 자리에서 헝다그룹 위기와 관련해 이같이 밝혔다.

쩌우 국장은 "헝다 문제는 부동산 업계의 개별적 현상"이라며 "최근 몇년간 부동산에 대한 거시적인 조정을 통해 부동산 시장의 지가·주택가·기대 등이 안정적으로 유지되고 있다"고 말했다. 부동산기업 대부분은 경영이 안정적이고 재무제표도 양호하며 부동산 산업은 전반적으로 건전하다는 의미다.

헝다는 6월 말 기준 총자산이 2조3800억 위안(약 438조원)인 반면 총부채는 1조9700억 위안(약 363조원)인 것으로 알려진 바 있다. 쩌우 국장은 헝다의 총자산은 2조 위안(약 368조원)을 넘고, 이 중 부동산 개발프로젝트가 60% 정도라고 밝혔다. 헝다가 맹목적으로 사업을 확장하다 경영이 악화했고, 결국 위험이 터졌다는 평가다.

그는 "헝다의 총부채 중 금융부채는 3분의 1이 안되고 채권자도 분산돼있다"며 "개별 금융기관의 위험은 크지 않다"고 말했다. 이어 "전체적으로 봤을 때 위험이 금융업으로 확산할 가능성은 통제 가능하다"고 했다.

쩌우 국장은 현재 관련 기관과 지방정부가 시장화·법치화 원칙에 따라 위험 해소 작업을 하고 있다며, 헝다에 자산을 처분하고 공사를 재개해 소비자를 보호하도록 촉구하고 있다고 말했다. 금융기관들도 공사 재개를 위한 금융 지원을 할 방침이라고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr