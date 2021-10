中 유인우주선 '선저우 13호' 16일 새벽 발사

[아시아경제 박병희 기자] 중국이 독자 우주 정거장인 톈궁 건설 프로젝트의 일환으로 유인우주선 '선저우(神舟) 13호'가 16일 새벽 발사된다.

15일 중국유인우주국(CMSA)에 따르면 선저우 13호는 16일 0시23분(한국시간 16일 오전 1시23분) 중국 서북부 간쑤성의 주취안 위성발사센터에서 '창정-2F 야오-13호' 로켓에 실려 발사될 예정이다.

선장인 자이즈강(55), 왕야핑(41), 예광푸(41) 등 3명이 선저우 13호에 탑승한다.

왕야핑은 현재 건설중인 중국 우주정거장을 방문해 우주선 밖에서의 활동을 수행하는 첫 번째 중국인 여성 우주비행사로 등록된다.

3명의 우주비행사들은 우주정거장 모듈 '톈허'와 도킹한 뒤 6개월간 우주에 머물며 톈궁의 조립 및 건설에 대한 핵심적 기술 테스트, 톈궁 건설에 필요한 각종 장치 설치, 과학 실험 등을 수행한다.

CMSA는 "선저우 13호 유인 비행임무는 우주정거장 핵심 기술 검증 단계의 6번째 비행이자 이 단계의 마지막 임무"라며 "선저우 13호 임무가 끝나면 우리나라 우주정거장의 후속 건설과 운영 임무에 필요한 것들을 지원할 준비를 마친다"고 밝혔다.

앞서 지난달 20일 중국은 선저우 13호 탑승자들이 쓸 우주복 1벌, 예비 우주복 1벌과 우주정거장 플랫폼 자재, 적재물, 추진체 등을 수송하기 위해 화물우주선 톈저우 3호를 발사한 바 있다.

그에 앞서 우주비행사 3명을 태운 선저우 12호는 지난 6월17일 발사돼 같은 날 톈허에 진입했다. 이들은 톈허에서 90일간의 임무를 수행한 뒤 지난달 17일 지구로 돌아왔다.

중국은 내년 말까지 톈궁 우주정거장 프로젝트를 완성할 계획이다. 중국이 구축 중인 우주정거장은 길이 37m, 무게 90t으로 현재 미국, 러시아 등이 공동으로 운영하는 국제우주정거장(ISS)의 3분의 1 크기다.

오는 2024년 ISS가 운영을 종료하고 나면 한동안 중국 우주정거장이 유일한 우주정거장이 될 전망이다.

