[아시아경제 이이슬 기자] 이탈리아 토스카나에서 낭만적인 한 달 살기를 그린 영화 '메이드 인 이태리'가 11월 국내 개봉한다.

15일 수입·배급사 오드는 이같이 밝히며 포스터를 공개했다. 영화는 오래된 집을 팔기 위해 아름다운 토스카나에서 한 달간 머무르게 된 잭이 소원했던 아버지 로버트와 화해하고 새로운 사랑을 시작하게 되는 로맨틱 힐링 드라마. 이탈리아 토스카나의 이국적인 풍광을 담았다.

서로에게 소원했던 아버지 로버트(리암 니슨)와 아들 잭(마이클 리처드슨)은 토스카나의 옛집을 수리해서 팔기 위해 뜻밖의 한 달 살기를 시작한다. 낡은 집에 페인트를 칠하고 거칠어진 정원을 손질하면서 서로를 밀어냈던 오해를 풀고 화해한다. 잭은 운명처럼 만난 나탈리아(발레리아 비렐로)와 새로운 사랑도 시작한다.

대본을 본 배우 리암 니슨이 마이클 리처드슨에게 제안해 출연이 성사됐다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr