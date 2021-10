교촌치킨, 수제맥주 ‘치맥’ 출시 기념 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨이 ‘교촌 치맥하기 좋은 수제맥주(이하 치맥)’ 출시 기념 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

프로모션은 오는 31일까지 약 2주간 할인·경품 이벤트로 진행된다.

먼저 해당 기간 내 수제맥주가 포함된 세트 구매 시 총 2000원의 할인 혜택이 제공된다.

이벤트 대상 세트는 ‘치맥세트’와 ‘혼맥세트’ 2가지다. 치맥세트는 교촌오리지날, 허니오리지날, 레드오리지날, 리얼후라이드 오리지날 메뉴 4종(택1)과 이번에 새로 출시된 치맥 맥주로 구성된다.

혼맥세트에는 교촌순살s, 레드순살s, 허니순살s 3종(택1)과 퐁듀치즈볼에 은은한 꽃향기와 청량한 시트러스 향이 특징인 금강산 골든에일이 포함된다.

경품 이벤트는 교촌 주문앱과 인스타그램을 통해 진행된다. 교촌 주문앱을 통해 치맥세트와 혼맥세트를 구입한 고객 대상으로 추첨을 통해 100만원 상당의 글램핑 패키지(2명), 고급 캠핑용 텐트(2명), 캠핑용품(2명), 교촌 모바일 상품권(20명)을 증정한다.

또한 교촌치킨 인스타그램에 치맥 구매 인증샷과 #교촌맥주 #교촌수제맥주 #교촌문베어 등 해시태그를 업로드 한 고객에게는 추첨을 통해 갤럭시Z플립2(1명), 아이폰13PRO(1명), 교촌 모바일 상품권(100명) 등 푸짐한 경품이 제공된다.

