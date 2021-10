한은 "물가상승 압력 확대…장기화 가능성↑"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 최근 전 세계적으로 나타나는 공급 병목현상에 대해 예상보다 오래 지속될 수 있다고 전망했다.

한은은 15일 국정감사에 앞서 국회 기획재정위원회에 제출한 '업무 현황' 보고서를 통해 "올해 주요 선진국을 중심으로 경제활동이 재개되는 과정에서 공급 병목현상이 발생하고 있다"며 "이는 주요국의 경기 회복을 일부 제약하고 물가 상승압력을 확대하는 요인으로 작용하고 있다"고 진단했다.

최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타 변이 확산 등으로 차량용 반도체 생산에 차질이 생기고, 주요 항만 적체 등으로 해상 물류 운송이 지체돼 공급망 붕괴에 대한 우려가 나왔다.

이런 현상에 더해 지난달 발생한 중국의 전력난이 추가적인 공급 차질을 초래할 수도 있다고 보고 있다.

한은은 "공급 병목현상은 향후 투자 확대, 생산 조정 등이 이뤄지면서 점차 완화되겠지만 감염병 상황 등에 따라 예상보다 오래 지속될 가능성도 잠재한다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr