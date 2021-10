삼성·한화생명, 즉시연금 소송서 승소

[아시아경제 이동우 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close 과 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 3,087,797 전일가 3,595 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화 close 이 '즉시연금 미지급금 소송'에서 승소했다.

13일 보험업계 등에 따르면 서울중앙지법 민사합의46부(이원석 부장판사)는 이날 오전 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close 과 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 3,087,797 전일가 3,595 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화 close 의 즉시연금 지급 관련 소송 1심에서 보험사 승소 판결을 내렸다.

재판부는 이날 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close 이 피고인 보험금 청구 소송과 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 3,087,797 전일가 3,595 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화 close 이 원고인 채무부존재 확인 소송의 1심 판결을 각각 선고한 것으로 전해졌다.

다만 그간 진행된 즉시연금 소송에서 법원이 대체로 소비자의 손을 들어줬던 만큼 보험업계에서는 이날 소송에 의미가 있다고 판단하는 분위기다.

즉시연금 미지급금 분쟁은 2017년 가입자들이 최저보증이율에 못 미치는 연금을 받았다며 덜 받은 연금액을 지급하라고 보험사에 요구하면서 발생했다.

금융감독원 분쟁조정위원회는 보험사에 덜 준 보험금을 지급하라고 결정했고, 금감원은 이에 따라 보험사들이 나머지 가입자들에게도 보험금을 주라고 권고했으나 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 3,087,797 전일가 3,595 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화 close , 교보생명, 동양생명, 미래에셋생명, KB생명 등이 이를 거부하면서 소송전으로 이어졌다.

금감원이 2018년에 파악한 즉시연금 미지급 분쟁 규모는 16만명, 8000억∼1조원이다. 이 가운데 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close 이 5만명에 4000억원으로 가장 많다.

지금까지 1심 판결을 보면 만기환급금 재원 공제 사실이 약관에 반영된 NH농협생명을 제외한 교보생명, 동양생명. 미래에셋생명 등이 패소했다. 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 69,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 327,437 전일가 69,100 2021.10.13 15:30 장마감 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아삼성생명, 보험업계 첫 비대면 화상상담 서비스 시작 close 도 지난 7월 4천억원이 걸린 단체 소송에서 패소했다.

패소한 4개 보험사는 모두 1심 결과에 불복하고 항소한 상태다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr