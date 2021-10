코웨이, 한국산업의 고객만족도 '정수기·침대 부문' 1위

정수기 부문 지난 2017년부터 5년 연속…역대 총 18회 1위

침대 부문 올해 첫 조사 대상 기업 편입돼 1위 올라

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2021 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 정수기와 침대 부문 1위에 선정됐다고 13일 밝혔다.

코웨이는 정수기 부문에서 지난 2017년부터 5년 연속, 역대 총 18회 1위에 선정됐으며 올해 처음 조사 기업에 편입된 침대 부문에서도 1위에 오르며 2관왕을 달성했다.

KCSI는 산업별 상품과 서비스에 대한 고객들의 만족 정도를 나타내는 지수이다. 한국능률협회컨설팅이 1992년 고객만족도 측정 방법론을 개발해 발표했다.

코웨이는 정수기 부문 소비자 조사에서 종합만족도 87.1점을 획득해 정상을 차지했다. 모든 부분에서 경쟁사 대비 높은 점수를 받았다. 특히 정수기 물맛·품질, 서비스 등 대부분의 세부 항목에서도 우수한 평가를 받으며 환경가전 선도기업으로서 위상을 입증했다.

침대 부문 평가에서도 코웨이는 '전반적 만족도'와 '재구입 의향'이 경쟁사 대비 높았으며 세부 조사 내용 중 매트리스 소재·기능, 가격 등 항목에서 높은 점수를 받았다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 최고의 제품과 완벽한 서비스로 고객 만족에 최선을 다하겠다"고 말했다.

