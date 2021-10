[특징주]F&F, 3분기 역대 최고 실적 기대감…신고가

[아시아경제 송화정 기자] F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 12,000 등락률 -1.45% 거래량 16,838 전일가 825,000 2021.10.13 10:13 장중(20분지연) 관련기사 "삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close 가 올해 3분기 역대 최고 실적 기대감에 장중 신고가를 경신했다.

13일 오전 9시45분 기준 F&F는 전일 대비 8000원(0.97%) 오른 83만3000원에 거래됐다. 장중 84만5000원까지 오르며 사상 최고가를 다시 썼다. 나흘째 강세 행진을 이어가는 모습이다. F&F는 이달 들어서 단 하루만 제외하고 모두 오름세를 나타냈다.

3분기 실적 기대감이 주가 상승 동력으로 작용하는 것으로 풀이된다. 메리츠증권에 따르면 F&F는 3분기 매출액 전년 동기 대비 89.9% 증가한 3032억원, 영업이익 505.6% 늘어난 764억원을 기록, 3분기 계절적 비수기에도 불구하고 분기 최대 이익을 달성할 것으로 전망된다. 하누리 메리츠증권 연구원은 "실적 성장에 기반한 적정주가 상향이 계속되는 가운데 테일러메이드 연결 편입에 따른 주가 레벨업 또한 머지 않았다"면서 "업종 내 최선호주 의견을 유지하며 적극 매수 접근을 추천한다"고 말했다.

