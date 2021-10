"이재명 구속 가능성 높다"는 설훈에 與 "승복의 전통 지켜라"

설훈 향해 "민주당 공정성 부정하는 것", "정당정치의 정도 아냐"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 지도부가 이재명 대선 후보에 대해 '구속 가능성' 등을 언급한 이낙연 캠프 공동선대위원장인 설훈 의원을 향해 공개적인 경고 메시지를 날렸다.

12일 고용진 민주당 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "설 의원의 대장동 관련 발언에 당 안팎의 우려가 커지고 있다. 당의 단합과 동지애를 누구보다도 강조하며 당에 헌신하셨던 설 의원이시기에 참으로 안타깝다"며 "승복의 정치 전통을 지켜주기를 바란다"고 밝혔다.

고 수석대변인은 "당 지도부에 대한 충언이나 당을 향한 충정이라기에도 너무 지나치다"라며 "설 의원은 대장동 의혹이 초래할 위험성에 대한 걱정이라고 하기엔 아무런 근거도 밝히지 않고 있다. 선거 패배에 대한 우려라고 하기에도 동지들의 마음에 너무 큰 상처를 주고 있다"고 지적했다.

이어 "결정적인 증거나 증언을 확보했다면 당 안팎의 전문가에 판단을 구하고 사실관계를 확인해야 한다"며 "그렇지 않고 당의 집단지성을 무시하고 단정적 주장을 반복하는 것은 당 중진의 모습은 아닌 듯하다"고 했다.

그러면서 "경선과정에서 당 기구와 절차를 따르지 않고 과도한 주장으로 당원과 국민이 선출한 대통령 후보를 공격하는 것은 정당정치의 정도가 아니다. 또한 민주당의 공정성을 부정하는 것"이라며 "자랑스러운 민주당 중진이신 설 의원께서 선당후사의 초심으로 돌아와 주시길 간곡히 호소드린다"고 당부했다.

앞서 이날 오전 설 의원은 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "(이재명 후보의) 구속 상황이 안 오기를 바라는데 가능성이 굉장히 높아져있다는 것은 객관적인 사실"이라며 "여러 사람들을 만나서 얘기를 들었다. 최소한 세 사람의 당사자들을 만났다"고 주장했다.

그러면서 "이 후보가 가지고 있는 여러가지 흠결 사항 때문에 이대로 가게 되면 원팀의 결정적 하자가 생긴다. 전과도 있고, 스캔들도 있고 일일이 다 헤아릴 수 없는 사안들이 있는 건 객관적 사실"이라며 "원팀이 안 되는 상태에서 본선에 나가 이길 수 있겠냐. 진다는 것이 객관적 사실"이라고 강조했다.

