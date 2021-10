국민의힘, 이재명에 '경고'…"국감, 궤변으로 일관 말라"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)가 국정감사에 임하겠다고 밝힌 데 대해 국민의힘은 '궤변으로 일관할 생각 말라'고 경고했다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 12일 논평을 통해 "국감장에 나와서 지금과 같은 궤변으로 일관할 생각 말고, 국민을 대신할 국회의원들의 질의에 성실하게 답변하길 바란다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 경기 수원 경기도청에서 긴급 현안 기자회견을 열고 "원래 계획대로 경기도 국감을 정상적으로 수감하겠다"며 "경기도지사로 할 수 있는 범위까지 책임을 다한다는 것이 기본 입장이고 변함 없다"고 말했다.

이에 허 대변인은 "이 후보가 경기도지사직을 수행하며 국정감사에 임하겠다고 밝혔지만 자신을 둘러싼 국민적 의혹 앞에 송구함은 없었다"며 "도지사이자 집권여당 대선 후보로서의 책임을 다하겠다는 겸허함도 찾아볼 수 없었다"고 지적했다.

허 대변인은 "그저 끝까지 궤변을 늘어놓으며 국민과 싸우겠다는 선전포고였을 뿐이다. 병역 기피하려던 입영대상자가 징집을 피할 수 없어 입대하면서 개선장군 행세를 하는 격"이라며 "당연한 일을 대단한 용단이라도 내린 것처럼 기자회견까지 자청해 여론을 호도할 일이 아니다"라고 꼬집었다.

그는 또 "당장 오늘 기자회견에서 이 후보는 '나중에 알게 되었다', '국민의힘이 민간개발을 강요했다'는 등의 일방적 주장으로 언론 플레이에 나섰다. 또한 자신에 대한 비판과 검증을 모두 정치공세로 몰아가는 지독한 편가르기와 자기합리화로 일관했다"며 "5000명이 넘는 직원들 탓을 하며 일일이 관리하지 못한 '관리책임자'로서의 '도의적 책임'을 운운하는 대목에서는 실소를 금할 수가 없었다"라고 비판했다.

허 대변인은 "국민의힘은 특검 관철을 위해 투쟁하는 한편, 다가올 경기도 국정감사에서 대장동 게이트의 실체를 규명하기 위해 총력을 기울일 것"이라고 강조했다.

