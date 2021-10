완주군 "결혼이주여성을 원어민 선생님으로"

완주군건강가정·다문화가족지원센터, 배움지도사 4명 양성

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군 건강가정·다문화가족지원센터(센터장 김정은)는 결혼이주여성 원어민 선생님 4명을 배움지도사로 양성했다고 7일 밝혔다.

이번 양성교육을 통해 양성된 배움지도사는 필리핀 출신 결혼이주여성 2명과 중국 출신 결혼이주여성 2명이다.

이들은 자신의 이중언어 능력을 활용해 교육이 필요한 저소득 가정 아동에게 영어와 중국어를 가르치게 된다.

김정은 센터장은 “앞으로도 결혼이주여성들이 자신의 이중언어능력을 활용해 지역사회에서 당당히 살아갈 수 있도록 적극적인 지원을 하겠다”고 말했다.

한편 완주군건강가정·다문화가족지원센터는 자녀학습·정서지원서비스를 운영하고 있다.

자녀학습·정서지원서비스는 기준 중위소득 100%이하의 8세~16세 아동을 대상으로 배움지도사를 이용자 가정에 파견해 학습지도(학습동기 및 목표 점검, 기초 학습, 자기주도학습, 부진교과목 지도 등) 및 정서지원(일상생활지도, 멘토링)을 제공하는 서비스다.

