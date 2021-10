서류 접수 10.8~29, 실물 접수 11.5~16

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 관내 우수 기업과 브랜드 상품 발굴을 위해 공모전을 연다.

공모전 참가 서류 접수는 오는 8일부터 29일까지며, 실물 접수는 다음 달 15일부터 16일까지다. 고양시에 주소를 둔 법인, 단체, 개인이면 참가할 수 있다.

11월 중 관련 전문가 등으로 구성한 심의위원회 심의를 거쳐 우수 상품을 선정할 예정이다.

고양체육관 내 스포츠 브랜드 상품관에서는 공모로 선정된 의류, 머그컵, 에코백 등 총 19개 업체의 81개 상품을 판매 중이다.

시는 공모에 선정된 스포츠 브랜드의 홍보와 업체의 판로 확대를 지원하고 있다.

