신한카드, 국내 최초 민간 데이터댐 '그랜데이터' 출범

SK텔레콤, KCB 등과 공동 데이터 브랜드

카드, 통신 등 이종 데이터 결합상품 개발

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 SK텔레콤, 코리아크레딧뷰로(KCB)와 함께 국내 최초로 민간데이터댐 사업 브랜드인 '그랜데이터'를 선보인다.

신한카드는 이동통신 1위 사업자 SK텔레콤, 4400만명의 신용정보를 보유한 코리아크레딧뷰로(KCB)와 데이터사업 공동 브랜드인 그랜데이터를 출범시켰다고 7일 밝혔다.

신한카드는 국내 대표 데이터 전문기업과 협업, 데이터 수집·결합·분석을 통한 다양한 데이터 결합상품과 데이터 기반 정기구독 서비스 등 기업의 마케팅 전략·소비자 분석·미래시장 대응에 유의미한 상품을 지속적으로 선보일 계획이다.

그랜데이터는 개방형 얼라이언스 형태로 현재 LG전자, 홈플러스, 롯데멤버스, SKC&C, 와이더플래닛 등 다양한 분야의 기업들이 함께할 예정이다.

향후 자동차·제조·패션·의료·교통·숙박 등의 전 산업 분야의 걸친 다양한 기업들과 데이터파트너십을 구축하고, 데이터분석, 컨설팅, 시스템·솔루션 등 데이터사업 비즈니스 전문기업들과도 협력해나갈 방침이다. 또 정부주도 공공 데이터댐과 금융데이터·한국데이터 거래소 등과도 협력함으로써 공공데이터 결합을 통한 공공정책 수립·개선 지원 사업도 추진할 예정이다.

신한카드 관계자는 "국내 최고의 데이터기업들과 민간데이터댐 '그랜데이터'로 함께하는 만큼 대한민국 데이터 경제 활성화에 기폭제가 될 수 있도록 노력할 것"이라며 "신한금융그룹만의 디지털 생태계인 '신한 디지털 얼라이언스'를 그랜데이터 채널로 확장, 새로운 디지털 혁신과 미래를 준비하는 모든 기업과 기관에게 더욱 가치 있는 데이터로 함께 할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

