홍준표 "이재명, 대선후보 되면 절대 사퇴 안 할 것"

"이재명 대선후보 되면 국민의힘은 편하다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 6일 "이재명 경기도 지사가 (더불어민주당 대선 후보가) 되는 게 편하다"라고 말했다. 홍 의원은 이 지사가 이번 의혹과 관련해 스스로 대선을 포기할 가능성은 없다고 내다봤다.

홍 의원은 이날 CBS 방송 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 이 지사와 관련해 "면후심흑(面厚心黑), 얼굴이 두껍고 수치심을 몰라야 제왕이 될 수 있다는 말이 떠올랐다"며 "뻔뻔스럽다"고 비판했다.

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속된 것과 관련해 이 지사가 ‘인사관리’ 문제를 거론한 것에 대해 홍 의원은 "설계를 (이 지사) 자신이 했잖냐"며 "그게 어떻게 인사관리냐. 인사관리가 아니고 비리관리고 비리설계고 뇌물설계"라고 지적했다.

홍 의원은 이 지사 아랫사람들이 비리를 설계했을 가능성도 부인했다. 그는 "(대장동 개발 의혹은) 너무 큰 건"이라며 "비리 구조가 1%의 지분을 가지고 50% 이상의 이익금을 가져가는 비리구조가 이거는 시장의 묵인하가 아니면는 불가능한 구조"라고 지적했다.

그는 "이 지사는 대장동 비리 사건을 97년도에 DJ 비자금 사건하고 비슷하게 보는 모습"이라면서도 "DJ는 소위 비자금 사건에 폭로가 되어서 검찰수사를 하냐, 안 하냐 거기에 몰렸을 때 그때 김태정 검찰총장이 YS 지시를 받아서 수사 중단을 했다. (이 지사는 이번 건도) 그런 식으로 돌파하려고 하지 않느냐 그런 생각을 하는 모양인데, 이거는 DJ 비자금 사건하고 다른 사건"이라고 주장했다. 홍 의원은 DJ 비자금의 경우 피해자가 없지만, 대장동 개발 의혹은 피해자가 있어 수사 중지 또는 무마가 어렵다는 것이다.

이 지사가 결국 대선 후보에서 물러날 것으로 보느냐는 질문에 대해서는 "끝까지 완주하고 안 하고, 후보가 되면 자기는 절대 사퇴 안 할 것"이라고 내다봤다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr