文대통령, 日 기시다에 '취임 축하' 서한…"미래지향적 발전 위해 노력"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 4일 기시다 후미오 신임 일본 총리 앞으로 축하 서한을 보내 취임을 축하하고, 스가 전 총리에게도 이임 서한을 보냈다.

청와대에 따르면 문 대통령은 이날 기시다 신임 총리에게 축하 서한을 보내 한일관계를 미래지향적으로 발전시키기 위해 함께 노력하자는 뜻을 전달했다.

또 양국이 민주주의와 시장경제라는 기본 가치를 공유하고 지리적, 문화적으로 가장 가까운 국가로서 이웃나라다운 협력의 본보기를 보여줄 수 있도록 소통하며 협력해 나가길 기대한다고 덧붙였다.

스가 전 총리에게도 이임 서한을 보내 재임 중 노고를 평가하고, 퇴임 후에도 양국 간 우호 협력 관계 증진을 위해 노력해 주기를 당부했다. 스가 전 총리 역시 문 대통령에게 이임 인사를 담은 서한을 보내왔다.

청와대는 "기시다 신임 총리 및 새 내각과도 협력해 양국 간 현안은 물론, 코로나와 기후위기 등 글로벌 이슈에 대해서도 서로 지혜를 모아 해결해 나가기를 기대한다"며 "정부는 일본의 새 내각과도 마주 앉아 대화하고 소통할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

이어 "양국의 공동 번영을 위해 경제와 문화, 인적 교류 등 제반 분야에서 발전적 방향으로 협력을 강화해 나가고자 한다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr