"겨울 신상품 미리 만난다" CJ온스타일, '디지털 패션쇼' 개최

1일 '브룩스 브라더스', '더엣지' 등

CJ온스타일 대표 패션 브랜드 겨울 신상품 한자리서

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일의 대표 패션 브랜드 겨울 신상품을 미리 볼 수 있는 디지털 패션쇼가 모바일 라이브 커머스를 통해 열린다.

CJ온스타일은 1일 오후 8시부터 약 1시간30분 동안 CJ온스타일 애플리케이션(앱) 내 라이브쇼 코너 및 네이버 쇼핑라이브를 통해 'CJ온스타일 패션쇼케이스 21 윈터'를 개최한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스에서는 CJ온스타일의 새 프리미엄 패션 브랜드 '브룩스 브라더스'와 '센존 블루라벨', 대표 자체 브랜드(PB) '더엣지', '셀렙샵 에디션' 등 단독 패션 브랜드 13개의 겨울 신상품 86개를 선보인다. 회사 측은 그간 개별 브랜드 쇼케이스는 진행했으나 이번처럼 브랜드 통합 패션 쇼케이스를 모바일 라이브를 통해 진행하는 것은 처음이라고 말했다.

쇼케이스엔 CJ온스타일 대표 쇼호스트인 동지현씨와 배우 고은아, 모델 한현민, 스타일리스트 구동현씨가 출연한다. 다른 출연자들이 고은아씨를 '패션 피플'로 변신시킨다는 내용으로 진행되며 생방송 동안 고객들의 패션 조언도 듣고 상품에 대한 질문에도 답변하는 등 실시간으로 소통할 예정이다.

방송에 참여한 고객 중 추첨 등을 통해 총 100명에게 3만원 상당의 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다. 겨울 신상품을 미리 주문하는 고객들에게는 10% 적립금을 제공한다.

'지스튜디오'의 이나영, '더엣지'의 한예슬, '세루티 1881 팜므'의 이지아, '셀렙샵 에디션'의 김하늘, '에디바우어'의 유연석, '에셀리아'의 윤세아, '다니엘 크레뮤'의 데이빗 맥기니스가 인터뷰 영상을 통해 출연한다.

방송은 '칼라거펠트', '지스튜디오' 등 탑 디자이너존, '브룩스 브라더스', '에디바우어' 등 웰노운 브랜드존, '더엣지' 등 온리 CJ존 등 3부로 나뉘어 진행된다.

오는 2일 공개 예정인 '센존 블루라벨'의 캐시미어 울 아플리케 니트, 4일 첫 방송 출시를 앞둔 '브룩스 브라더스'의 이탈리아 구아벨로사 울 100% 수트는 쇼케이스를 통해 살펴본 후 구매도 할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr