중기중앙회 광주전남본부 '지역제품 판로확대' 간담회

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 중소기업중앙회 광주전남지역본부(광주전남회장 임경준)는 29일 전라남도교육청에서 장석웅 전라남도교육감과 '지역 중소기업의 판로확대를 위한 현안과제 간담회'를 개최했다.

이날 간담회에는 임경준 광주전남회장을 비롯해 교육청 납품관련 중소기업협동조합 이사장 및 업체 대표 등 13명이 참석했다.

논의된 주요 과제는 ▲지역 소기업 판로 지원제도 적극 활용(조합추천 계약, 소기업 공동사업제품 우선구매) ▲지역 중소기업 판로확대 위한 적극행정 시행 ▲학교졸업앨범 구매시 MAS 적극 활용 ▲구내방송장치 공동사업제품 우선구매제도 이용 ▲인쇄물 계약시 일반관리비 및 이윤 표준원가 적용 ▲도내 중소기업제품 우선구매 실적 공시제 도입 ▲구매담당자 대상 공공구매제도 정기교육 실시 ▲주파수분할다중화장치 분리발주 구매 등이다.

임경준 광주전남회장은 “지난 4월15일 지역경제 활성화 및 전남교육발전을 위해 체결한 업무협약의 후속 조치로서 오늘 간담회를 개최하게 되어 매우 뜻깊다”며, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 소기업·소상공인의 판로 확대를 위해 전남교육청과 소속기관에서 적극행정으로 업무를 추진하여 많은 도움을 주길 바란다”고 말했다.

한편 이날 간담회에서는 전남교육청에 지역 중소기업 및 소상공인 제품의 우선구매와 전남교육 지역상생카드 확대 등 지역사회와 교육의 상생협력을 통해 중소기업 발전과 지역경제 활성화에 크게 기여한 데 따른 지역 중소기업인들의 감사의 마음을 담은 감사패를 전달했다.

