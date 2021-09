페이스북, 논란 속 어린이용 인스타그램 개발 중단

WSJ "유해성 알고도 추진" 보도에 정치권 비판 후폭풍

페이스북 "청소년 안전 강화하겠다"

[아시아경제 권재희 기자] 어린이용 인스타그램 개발로 한 차례 홍역을 치른 페이스북이 결국 13세 미만 어린이용 인스타그램 개발을 중단한다고 발표했다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 오전 페이스북은 성명을 내고 "'인스타그램 키즈'의 구축이 올바른 일이라고 믿지만 우리는 개발을 중단키로 했다"고 밝혔다. 이어 페이스북은 "대신 인스타그램은 10대 청소년들의 안전과 10대들을 위한 부모의 감독 기능을 강화하는 데에 계속 초점을 맞출 것"이라고 덧붙였다.

사진 및 동영상을 공유하는 소셜미디어(SNS)인 인스타그램은 미 현행법상 13세 미만 어린이들은 사용이 불가능하다. 이 때문에 페이스북은 13세 미만 어린이들을 위한 별도의 인스타그램 개발을 추진해 왔다.

하지만 최근 WSJ의 보도로 페이스북이 자체 연구를 통해 인스타그램이 10대 청소년들에게 정신적으로 유해하다는 연구결과가 여러차례 밝혀졌음에도 개발을 강행한 것으로 드러나 논란이 일었다.

WSJ이 입수한 페이스북 내부 문건에 따르면 자살을 생각한적이 있다고 밝힌 영국과 미국의 10대 청소년 중 각각 13%, 6%가 인스타그램을 그 원인으로 지목했다.

WSJ의 보도 후 미 정치권에서는 13세 미만 어린이용 인스타그램 개발을 중단하라는 목소리가 커졌고, 상원 상무위원회 산하 소비자보호소위원회는 페이스북 책임자를 불러 청문회를 열기로 했다. 논란이 이어지는 가운데 페이스북 최고기술책임자(CTO)인 마이크 슈뢰퍼가 사임하면서 일각에서는 인스타그램 논란의 후폭풍이 아니냐는 목소리도 나온 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr