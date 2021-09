美 국무부, 국제사회 대북제재 이행 촉구

北 탄도미사일 발사 및 핵 활동는 UN 안보리 결의 위반

북한엔 대화 의지 재차 강조…UN총회서 한미일 양자, 3자 협의 시사

[아시아경제 국제부 기자] 미국 국무부가 20일(현지시간) 국제사회의 대북 제재 이행을 촉구하면서도 북한과의 대화 의지를 재차 강조했다.

에리카 바크스-러글스 국무부 국제기구 담당 고위관리는 이날 뉴욕에서 열리는 유엔(UN)총회를 앞두고 실시한 언론 브리핑에서 최근 북한의 탄도미사일 발사와 핵 활동 관련 보도에 대한 질문에 이같이 대답했다.

그는 북한의 탄도미사일 발사가 UN 안보리 결의 위반이자 인접국,국제사회,역내 동맹들에 대한 위협이라는 점과 한국, 일본에 대한 미국의 방어 약속을 재확인했다. 이어 "우리는 대북 외교적 접근에 대해 전적으로 전념하고 있다"며 "북한이 대화에 관여하길 촉구해 왔고 계속 그렇게 할 것"이라고 말했다.

그는 또 "우리의 (대북) 제재와 UN 제재는 시행 중에 있다"며 "우리는 이를 계속 이행하고 있고 다른 나라도 강력하게 이행할 것을 촉구한다"고 밝혔다. 그러면서 "우리는 북한과 전제조건 없이 만날 준비가 돼 있다고 반복적으로 말했다"며 "그들이 긍정적으로 반응하길 기대하지만 불행히도 오늘까지 그렇지 못했다"고 말했다.

UN 총회 기간 한국, 일본과의 회담 여부에 대해 "우리는 북한을 포함해 모든 지역 안보 문제를 논의하기 위해 이 회의를 매우 고대하고 있다. 우리는 두 나라들과, 또 세 나라와 함께 훌륭한 논의를 하길 기대한다"고 말해 UN 총회 기간에 국무부 차원에서 한미일 3국의 양자 및 3자 협의가 이뤄질 수 있음을 시사했다.

그는 북핵 문제를 논의하기 위한 과거 협의체인 6자회담으로 복귀할 가능성을 묻는 말에는 "현시점에 6자 회담에 대해 발표할 어떤 것도 없다"고 밝혔다.

바크스-러글스 고위관리는 UN총회 기간 중국 측과 접촉할 가능성에 대해 중국 측이 대부분 화상으로 참석할 예정이라면서 일련의 다자회의에서 보겠지만 현시점엔 화상으로 잡힌 양자회담 계획은 없다고 대답했다.

다만 그는 나중에라도 회담이 불쑥 이뤄지지 않을 것임을 의미하진 않는다면서 여지를 뒀지만 현 시점상 미 국무장관의 중국 측 카운터파트가 오프라인으로 UN 총회에 참석하진 않는다고 말했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr