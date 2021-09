방탄소년단, 특별사절로 유엔총회 참석…전 세계 청년에 메시지 전한다

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 '미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절' 자격으로 제76차 유엔총회에 참석한다.

방탄소년단은 20일 오후 9시(미국 시간 오전 8시) 유엔총회 특별행사인 '지속가능발전목표(SDG) 모멘트' 개회 세션에서 청년세대와 미래세대를 대표해 연설하고 퍼포먼스도 펼칠 예정이다. 이는 UN 공식 유튜브 채널, UN Web TV 공식 사이트, UN 트위터 등에서 실시간 중계된다.

방탄소년단이 유엔총회에서 연설하는 것은 이번이 3번째다. 2018년 9월 제73차 유엔총회에서 유엔아동기금(UNICEF)의 청년 어젠다 '제너레이션 언리미티드(Generation Unlimited)' 발표 행사에 참석해 리더 RM이 대표로 개인 경험을 담아 젊은 세대를 향해 "스스로를 사랑하고 목소리를 내자"라고 메시지를 전달했다.

지난해 9월에는 온라인으로 진행된 제75차 유엔총회 유엔 보건안보 우호국 그룹 고위급 회의에서 특별 연사로 나서 팬데믹 상황에 힘겨워하는 미래 세대를 향해 "삶은 계속될 것이다. 우리 함께 살아내자(Life goes on. Let's live on)"라는 응원의 메시지를 던졌다.

방탄소년단의 세 번째 유엔총회 참석 소식이 전해지자 전 세계 팬들은 물론 UN 역시 뜨겁게 반겼다. UN은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 방탄소년단을 "한국의 슈퍼스타, UN의 친구"라고 소개하며, 이번 유엔총회 행사에는 방탄소년단의 공연도 포함된다고 전했다. UN뿐 아니라 청와대와 외교부 등 우리 정부도 방탄소년단의 유엔총회 참석을 알렸다.

방탄소년단은 '미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절'로 참여하는 만큼 이번 유엔총회에서 이 시대를 살아가는 청년들을 대표해 미래세대를 위한 목소리를 낸다.

방탄소년단은 유엔총회 연설을 마친 뒤에는 미국 ABC 방송 인터뷰를 통해 유엔총회 주요 의제인 팬데믹 극복, 미래세대와의 소통 등에 대한 생각을 공유할 예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr