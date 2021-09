"착한소비 이끈다" NS홈쇼핑, 경기도주식회사와 업무협약

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 15일 경기 성남시 판교 본사에서 경기도주식회사와 '사회적가치생산품 발굴과 중소기업의 판로개척 및 마케팅 활성화 지원'을 위한 업무 협약을 맺었다고 16일 밝혔다.

이날 업무 협약 체결식에는 조항목 NS홈쇼핑 대표, 이석훈 경기도주식회사 대표가 참석했다. 업무협약 체결식에서 NS홈쇼핑과 경기도주식회사는 착한 소비를 이끄는 경기도 내 '사회적가치생산품 발굴과 중소기업의 판로개척 및 마케팅 활성화'를 지원하기 위한 협업을 약속했다.

NS홈쇼핑과 경기도주식회사는 앞으로 경기도 내 우수 중소기업 및 사회적가치생산품 발굴을 위한 협력을 이어가게 된다. 경기도주식회사는 경기도 중소기업 및 사회적가치생산품 마케팅 활동을 지원하고, NS홈쇼핑은 경기도주식회사가 시행하는 유통 확대 및 마케팅 사업의 진행을 돕기로 했다. 협약 이후 양사는 효율적인 기획 협의를 위해 실무 협의회를 구성해 운영할 계획이다.

사회적가치생산품은 사회적경제기업 및 장애인기업, 중증장애인생산품 생산시설, 노인일자리수행기관 등 취약 계층이 만든 사회적 의미가 담긴 물품이나 용역을 의미한다. 경기도는 공동브랜드 '착착착'으로 매출 증대를 통한 사회적가치 실현을 기대하며 NS홈쇼핑과는 온라인 및 홈쇼핑 판로 지원 사업 관련 협업을 시행하게 됐다.

조항목 NS홈쇼핑 대표는 "이번 업무 협약으로 NS홈쇼핑은 우수한 사회적가치생산품을 발굴해 소비자가 선택할 수 있는 착한 소비의 폭을 늘리는데 기여하고, 중소기업 지원을 통해 해당 기업이 시장 경쟁력을 강화할 수 있도록 힘을 보태고자 한다"며 "NS홈쇼핑은 앞으로도 소비자와 중소기업이 함께 웃을 수 있는 건전한 유통 문화 정착을 위해 노력을 이어가며, 사회적 책임을 다하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

한편 사회적가치 실천기업 지원 대상은 본사 또는 공장이 경기도내 위치한 사회적가치생산품 제조 기업으로 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 장애인기업, 중증장애인생산품 생산시설, 노인일자리수행기관 등이 포함된다. 선정된 기업은 NS홈쇼핑과 경기도주식회사가 구성한 협의회의 운영 기획에 따라 지원을 받게 될 예정이다. 자세한 내용은 경기도주식회사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr