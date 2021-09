[특징주] '아이폰13 발표' 애플 약세에…비에이치·LG이노텍 ↓

[아시아경제 이민지 기자] 애플이 아이폰13을 공개한 가운데 부품주인 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 850 등락률 -4.12% 거래량 405,770 전일가 20,650 2021.09.15 09:52 장중(20분지연) 관련기사 9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 [클릭 e종목]"비에이치, 3분기 매출액 3000억 돌파 전망"7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라" close 와 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 9,000 등락률 -3.96% 거래량 154,882 전일가 227,500 2021.09.15 09:52 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 5년 연속 동반성장 '최우수' 기업 선정3Q 스마트폰 판매 증가 전망…기대감 부푸는 부품株LG이노텍, 세계 가장 강력한 '친환경 자석' 개발…"中·日 넘는다" close 이 장중 약세를 보이고 있다.

15일 오전 9시 38분 코스닥시장에서 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 850 등락률 -4.12% 거래량 405,770 전일가 20,650 2021.09.15 09:52 장중(20분지연) 관련기사 9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 [클릭 e종목]"비에이치, 3분기 매출액 3000억 돌파 전망"7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라" close 는 전 거래일 대비 3.63% 하락한 1만9900원을 가리키고 있다. LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 9,000 등락률 -3.96% 거래량 154,882 전일가 227,500 2021.09.15 09:52 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 5년 연속 동반성장 '최우수' 기업 선정3Q 스마트폰 판매 증가 전망…기대감 부푸는 부품株LG이노텍, 세계 가장 강력한 '친환경 자석' 개발…"中·日 넘는다" close 도 전 거래일 대비 4.18% 하락한 21만8000원을 가리키고 있다. 전일 미국 증시에서 아이폰13 발표 이후 실망 매물이 출회되면서 애플 주가가 1%대 약세를 보인 영향을 받은 것으로 분석된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “애플은 아이폰12보다 나은 배터리를 발표했지만 무게가 증가했고 예사했던 내용에 그친 점이 주가에 부담을 준 것으로 분석된다”며 “TSMC의 칩 가격 인상에도 불구하고 라인업 가격을 아이폰12와 동일하게 발표한 점은 실적에 대한 부담을 준 것으로 추정된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr