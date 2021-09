캐롯손보, 2500원에 홀인원 100만원 보장 '투게더홀인원보험'

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 국내 골프 인구 증가에 따라 '캐롯 투게더 홀인원보험'을 출시했다고 15일 밝혔다.

기존 '스마트ON 레저상해보험'에서 이용빈도가 높은 골프를 따로 분류, 홀인원보험에 맞게 가입 프로세스를 개선해 공유하기, 선물하기 등을 추가했다.

1인 기준 2500원으로 가입자 본인이나 동반 3인을 포함한 4인으로 가입할 수 있으며, 가입금액의 10%는 캐롯 포인트로 적립 받을 수 있다.

또 계약자는 카카오톡 등으로 동반자에게 보험 가입 내용을 공유할 수 있으며, 동반자는 별도 피보험자 등록없이 보험 이용이 가능하다. 홀인원을 했을 경우 본인 인증과 골프장 해당 라운딩 명단 확인을 통해 홀인원 비용 100만원을 보장받을 수 있다.

캐롯손보 관계자는 "간편한 프로세스로 지인에게 보험을 선물할 수 있어 골퍼들에게 많은 호응이 있을 것으로 기대된다"며 "간편한 보험가입 프로세스와 합리적인 비용으로 누구나 생활 속에서 손쉽게 이용할 수 있는 보험서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

