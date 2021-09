한국문화축제 총감독에 김형석 작곡가

K팝 중심으로 콘서트·팬 축제 진행

문화체육관광부는 11월 열리는 한국문화축제 총감독으로 김형석 작곡가를 위촉했다고 14일 전했다. 1989년 고(故) 김광석의 '사랑이라는 이유로'를 시작으로 박진영, 성시경, 아이유, 이문세 등 유명 가수들의 노래를 다수 작곡한 음악인이다. 한중 수교 25주년 문화공연과 4·19 60주년 기념 '상록수 2020' 등에서 음악감독으로 활동하기도 했다. 새로 맡은 한국문화축제는 한류 확산 분위기를 지속하기 위해 마련되는 행사다. 다양한 한류 콘텐츠를 국내외에 알리고, 한류 팬들의 직접 참여를 유도한다. 올해는 K팝을 중심으로 콘서트와 팬 축제를 연다. 내년부터 시상식, 대중음악 시장, 국제 학술회의 등을 포함한 대규모 국제 음악축제로 확대할 계획이다. 황희 문체부 장관은 "대중적 인지도와 실력을 갖춘 총감독을 중심으로 축제의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"라며 "국내외 한류 팬 모두에게 코로나 위기를 극복하고, 새로운 희망을 전달하는 행사가 되길 바란다"라고 밝혔다.

