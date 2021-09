LF 보리보리, 월간 앱 사용자수 1위 수성

10대~60대까지 전 연령대 아동복 소비자 인기

[아시아경제 임혜선 기자] LF 계열사 트라이씨클은 유아동전문몰 보리보리가 유아동의류 쇼핑앱 사용자 수(MAU) 1위를 수성했다고 14일 밝혔다.

모바일 빅데이터 플랫폼기업 아이지 에이웍스 모바일인덱스에따르면, 지난달 LF 보리보리의 월간 앱사용자수는 21만명으로 패션·의류 쇼핑앱 유아동 의류 부문에서 1위를 기록했다. 이는 유아동 의류 쇼핑 앱 전체 사용자수 50만명 중 42.5%에 달하는 수치다.

보리보리는 2019년 1월 아이지 에이웍스가 모바일 인덱스를 처음 서비스한 직후부터 매월 유아동 의류 쇼핑앱 월간 사용자 수 1위를 지켜왔다. 유아동 시장에 대한 업계의 신규 진출이 해마다 증가하고 있는 상황에서도 31개월 연속 1위라는 독보적인 타이틀을 거머쥐게 됐다.

보리보리 측은 "지난해 하반기부터 패션은 물론 식품, 장난감, 도서, 생활용품 등 어린 자녀를 둔 부모들의 성공적인 육아를 위한 상품 카테고리를 대대적으로 확대한 것이 영향을 미쳤다"고 분석했다.

특히 보리보리는 10대부터 60대 이상까지 전 연령층에서 앱사용자 수 1위를 석권했다.주 소비 층인 3040세대는 물론 10대와 20대, 50대 이상에서도 사용자 수 1위를 기록하며 조카와 손녀를 위해 에잇포켓족이 LF 보리보리를 적극 이용한다는 것을 입증했다.

론칭 이후 13년간 쌓아온 고객 데이터와 입점 브랜드를 바탕으로 고객 맞춤형 쇼핑 환경을 제공해온 것이 꾸준한 인기의 바탕이라는 평가다. 2008년 론칭한LF 보리보리는 현재 750만 명의 회원 수를 보유하고 있다.

