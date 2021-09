캐딜락, 경기 서북부 거점 일산서비스센터 신규 개소

[아시아경제 유제훈 기자] 캐딜락은 경기 서북부 지역 거점 서비스센터 역할을 맡을 일산서비스센터를 신규 개소했다고 13일 밝혔다.

캐딜락 일산서비스센터는 연면적 4128㎡에 지하 1층, 지상 4층 규모로 일반 수리부터 판금, 도장, 사고수리까지 가능한 종합 정비시설을 완비했다. 5개 기능 정비를 위한 워크베이, 판금작업을 위한 워크베이 6개, 특수 열처리 도장부스 3개 등은 물론 별도의 고객 라운지와 체험공간도 마련됐다.

캐딜락 공식파트너 '자일일산서비스'가 운영을 맡는 일산서비스센터는 자유로, 제2자유로, 서울-문산 고속도로에 인접해 서울 및 경기 서북부 지역고객의 접근성을 극대화 해 지역 거점 서비스센터로서의 역할을 해 나가게 된다.

특히 캐딜락의 초 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) 신형 에스컬레이드 고객은 일산서비스센터를 통해 별도의 예약 없이 정기점검 및 간단한 소모품 교체 등을 제공받는 '익스프레스 서비스', 원하는 장소에서 서비스센터에 차량을 입고 및 출고할 수 있는 '픽업&딜리버리 서비스'를 이용할 수 있다.

서영득 캐딜락코리아 대표는 "지난달 인천 남동서비스센터에 이어 일산서비스센터를 오픈하며 수도권 고객의 애프터서비스 접근성을 향상시켰다"면서 "서비스 네트워크 확장이 순조롭게 진행되고 있는 만큼 품질 향상을 위한 체계적인 관리를 병행, 고객에게 양질의 고객경험을 제공토록 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편 일산서비스센터는 신규 개소를 기념해 이용고객에게 특별히 제작된 캐딜락 키링을 제공하는 이벤트를 진행한다.

