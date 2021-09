10일 서울 남산에서 바라본 파란 하늘에 뭉게구름이 끼어 있다. 한편, 제14호 태풍 '찬투'가 이르면 오는 14일 우리나라에 영향을 줄 가능성이 제기됐다. 한반도가 태풍 직·간접 영향권에 들면서 많은 양의 비가 쏟아질 것으로 보인다./김현민 기자 kimhyun81@

