송영길, 윤석열 향해 “언론 재갈물리기 전형 보여주는 후보” 비판

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 10일 윤석열 전 검찰총장의 기자회견과 전날 열린 김기현 국민의힘 원내대표 교섭단체 대표연설을 두고 “실망스럽다”고 평가했다. 윤 전 총장을 향해서는 “언론 재갈물리기의 전형을 보여주는 후보”라고 비판했다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “김기현 교섭단체 대표연설이 있었다. 검찰과 야당의 고발사주 공작 의혹에 대한 국민적 분노와 불신 임계점에 이르렀는데 야당의 태도가 실망스럽다”며 이같이 말했다.

그는 “의혹 핵심인 윤 전 총장은 지난 8일 오만방자한 언행으로 국민을 겁박하는 뻔뻔함의 극치를 보였다”며 “전두환 골목길 성명을 지켜보는 착각이 들었다”고 꼬집었다.

이어 “국민을 피의자로 보고 의심하고 수사하고 구속시키는데 평생을 보낸 사람이다. 적폐수사 과정에서 5명이 자살하는 일이 벌어졌다. 검찰 동기인 변 모 검사도 자살을 했다”며 “얼마나 무리한 수사를 해왔는지가 반증되는 일인데 의혹을 제기하는 언론에 대해서 소상하고 친절하게 설명해야하지 않겠느냐”고 강조했다.

송 대표는 “오히려 언론 겁박하고 제보자를 협박하고 고발하겠다하고 언론중재법 가지고 그렇게 언론 재갈물리기라고 비판하더니 언론 재갈물리기의 전형을 보여주고 있는 윤석열 후보가 아닌가 생각한다”고 목소리를 높였다.

국민의힘을 향해서는 “최강욱 열린민주당 대표 고발장을 제출할 때 참고했던 초안을 정점식 당시 법률지원단장이 변호사에게 전달했다는 사실도 드러났다”며 “공범으로 참여하게 된 것이다. 의혹에 대해 분명한 입장을 밝히는 것이 공당으로써 최소한 보여야할 국민에 대한 자세”라고 일갈했다.

