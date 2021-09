'검찰 감찰이냐 김웅이냐'…국민의힘, 고발 사주 의혹 2가지 접근법

이준석 "검찰, 빨리 감찰해야"

김재원 "김웅, 당에 해명해야"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 윤석열 전 검찰총장의 이른바 ‘고발 사주 의혹’을 놓고 이준석 국민의힘 대표와 김재원 국민의힘 최고위원이 각각 진상규명의 최우선 주체를 달리 지목해 눈길을 끈다. 이 대표는 검찰이 신속한 감찰에 나서야 한다고 주장하는 데 반해 김 최고위원은 고발장 전달 또는 공동 작성 의혹이 있는 김웅 의원이 진상을 밝혀야 한다고 목소리를 높였다.

7일 이 대표는 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 "(의혹을 제기한 매체가 정보를 일부씩) 공개하면서 사실 당사자들의 해명도 상당히 조심스럽게 이뤄지고 있다"면서 "당이 대응하려면 모든 정보를 알고 있어야 된다"고 상황을 전했다. 이어 "당장 해당 언론사에서 정보를 취득하기 어려운 측면도 있고 해서 검찰총장 쪽에 공개적으로 요청한 것이 결국 이 문건이 생성된 고리가 검찰 내부인지 아닌지가 제일 중요하다"며 "이게 예를 들어 (검찰)밖에서 생산된 것이 떠돌고 있다고 한다면 크게 문제 되지는 않은 상황"이라고 얘기했다.

그러면서 그는 검찰의 조속한 감찰을 요구했다. 이 대표는 "김웅 의원 같은 경우도 전직 검사이었을 뿐이지 그 당시에는 민간인이었다. 뭔가 전달받으면 원래는 당연히 이첩하는 게 맞다"며 "그러므로 거기에서 어떤 문제가 발생할 수는 없는데 김웅 의원에게 전달한 사람이 문제거나 아니면 그 문건이 생성된 경위가 문제라면 큰 문제이기 때문에 그래서 오히려 김오수 검찰총장께서 빨리 감찰 절차를 진행했으면 한다"고 했다.

이어 그는 "추미애 전 법무부 장관 때 다 알지 않나. 검찰이 감찰하겠다고 마음을 먹으면 하루이틀 만에 하더라"며 "지금도 속도를 내서 이런 부분을 규명해 국민에게 명백히 밝히면 적어도 불필요한 부분에 대한 논쟁은 없지 않을까 한다"고 덧붙였다.

김 최고위원 이번 고발 사주 의혹의 키맨으로 꼽히는 김웅 의원이 소명 절차를 밟아야 한다고 주장했다.

김 최고위원은 MBC방송 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 "이 사건 키는 역시 김웅 의원이 갖고 있다"면서 "정확하게 이야기한 게 별로 없다"고 지적했다.

그는 "지금 문제가 되고 있는 것은 검사가 전달했다는 것이기 때문에 제보 문제가 아니라 수사 정보를 유출했느냐, 또는 더 나아가서 고발을 부탁했느냐 이런 문제"라면서 "이 문제를 내부적으로 좀 밝혀야 되지 않느냐는 생각을 하고 있다"고 말했다.

김 최고위원 역시 사실관계 파악이 중요하다고 강조했다. 그는 "네거티브 대응이란 것이 특히 경선단계에서는 단순히 네거티브 대응이라고 해서 반격만 해서 될 게 아니라 사실관계 파악이 더 중요하다"며 "김 의원이 언론과 인터뷰가 되는데 당에 모든 사안을 보고하거나 전달한 것 같진 않다. 최소한 전혀 내용을 전달받지 못했고 아마 다른 최고위원들도 마찬가지였을 것이다"라고 언급했다.

김 최고위원은 "김 의원과 소통이 되지 않았던 것 같은데 언론에 계속 이렇게 이야기하면 당에 보고하든 해명하든 소명하든 하는 절차가 있어야 하지 않겠냐"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr