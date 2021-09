황순식 "제2의 노회찬·심상정 안보여…운동권 틀 벗고 세대통합 역할할 것"

대선주자 릴레이 인터뷰⑫ 황순식 정의당 경기도당 위원장



"분열된 상처 보듬는데 집중"

월 30만원 기본소득 공약도

[아시아경제 오주연 기자] "진보정치가 위기를 겪고 있는 상황에서 정의당에 ‘제2의 노회찬, 심상정’이 보이지 않는다는 것이 문제다. 틀에 박힌 운동권이 아니라 86세대와 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)를 잇는 X세대로서, 정의당의 교체된 대표선수가 되겠다."

정의당 대선 주자인 황순식 경기도당 위원장은 6일 아시아경제와의 인터뷰에서 ‘77년생 황순식’이 대안이라고 강조했다. 그는 "민주화와 산업화를 이룬 86세대와 ‘금수저론’으로 절망하는 MZ세대를 통합하는 허리 역할을 하겠다"며 "사회 곳곳에 분열된 상처들을 보듬는 데에 집중하겠다"고 말했다.

이재명 경기도지사처럼 기본소득 공약을 내세우고 있다. 황 위원장은 "월 30만원가량의 기본소득을 통해 최소한의 생계를 유지해줘야 한다"고 했으며, ‘자산 양극화’ 해소 차원에서 ‘공공환매수익공유형 주택’을 대안으로 제시했다. 다주택자의 주택을 정부가 수용해 공공주택으로 전환하는 방식이다.

민간이 하는 재개발·재건축도 활성화하고 대신 기존 용적율의 추가 상향분만큼 공공분양을 통해 공급을 늘리겠다고 했다. 황 위원장은 "5주택 이상 보유자들이 가진 주택 수가 80만채 정도 되는데, 이 중 일부를 정부가 수용하고 공공주택으로 공급하도록 하겠다"고 말했다. 장기적으로는 3주택 이상자까지 대상을 확대해 나간다는 계획이다.

남북 문제에 있어서는 북한을 국가로 인정하고 ‘한반도 2국가 체제’에서의 외교 정책을 펼치겠다는 방침이다.

정의당 주자들 중 심상정 의원, 이정미 전 대표에 비해 인지도에서 밀리지만, 5·6대 경기도 과천시의원 등을 역임하며 밑바닥부터 정치연륜을 쌓아왔다고 자부했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr